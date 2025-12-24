Ricardo Gareca vuelve a captar la atención del público peruano, esta vez lejos del banquillo y más cerca de las plataformas digitales. El exentrenador de la selección nacional, recordado por liderar el histórico regreso de Perú a un Mundial tras 36 años, inicia una nueva etapa profesional que marca un giro inesperado en su carrera.

A casi cuatro años de su salida de la Blanquirroja, el ‘Tigre’ apuesta por un formato distinto para conectar con la audiencia, manteniendo la autoridad y cercanía que lo convirtieron en una figura clave del fútbol peruano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO PROYECTO DIGITAL DE RICARDO GARECA?

El exseleccionador nacional es la imagen principal de “La Sustancia”, un nuevo canal de streaming que busca diferenciarse dentro del saturado ecosistema digital. La propuesta apunta a ofrecer contenido con valor agregado y conversaciones con fondo, una idea que dio origen tanto al nombre como a la identidad visual del proyecto.

“Hay muchas propuestas digitales que no son necesariamente relevantes, por eso la apuesta es generar contenido que realmente sume”, explicó Luciana Olivares, CEO de Boost Brand Accelerator, agencia responsable del lanzamiento y el naming del canal. Gareca asumirá el rol de conductor en el programa “La Sustancia de Gareca”, cuyo estreno está previsto para enero de 2026.

¿CÓMO SE LANZARÁ ‘LA SUSTANCIA’ Y A QUÉ PÚBLICO APUNTA?

El debut del proyecto no pasará desapercibido. Como parte de la estrategia de difusión, se realizó una activación urbana en Barranco que incluyó una instalación con una pecera de acrílico, donde Gareca y Jefferson Farfán grabaron contenido en vivo sin audio directo para los transeúntes.

“Las personas no podían escucharlos y solo tenían acceso a un código QR para que se suscriban”, detalló Olivares para Mercado Negro, quien además señaló que el canal no está dirigido exclusivamente a la generación Z. La campaña contempla presencia en paneles digitales y el lanzamiento de dos spots publicitarios que se difundirán a partir de enero, reforzando una identidad que busca ser sólida, disruptiva y transversal.

¿QUÉ OPINA GARECA DEL ACTUAL MOMENTO DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Durante una entrevista ofrecida en julio del 2025, el técnico señaló que la selección volvió a una etapa de poca estabilidad, marcada por la rotación constante de entrenadores. Gareca destacó que en el pasado esta situación era común en el fútbol peruano, pero su propio proceso de siete años y medio rompió esa dinámica. “Pasó con nosotros por un proceso muy largo... era algo impensado”, comentó para el programa digital ‘Doble Punta’. Criticó, además, la falta de tolerancia y continuidad por parte de los dirigentes de la FPF.

¿CÓMO FUE EL RENDIMIENTO DE RICARDO GARECA AL FRENTE DE PERÚ?

El entrenador argentino asumió el cargo en marzo de 2015 y dirigió un total de 96 partidos oficiales y amistosos. Durante su ciclo, logró 38 victorias, 23 empates y 35 derrotas, alcanzando un rendimiento del 48.62%.

Más allá de las cifras, su gestión se recuerda por clasificar a Perú a un Mundial tras 36 años, marcar una era de estabilidad y generar una identidad de juego que fue ampliamente reconocida por hinchas y especialistas.