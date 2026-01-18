La fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 provocó cambios importantes en la tabla de posiciones y confirmó que la lucha por los cupos a los cuartos de final será intensa hasta el final. Resultados ajustados, triunfos inesperados y caídas que cambiaron el panorama marcaron una jornada cargada de emociones, donde los principales candidatos sintieron la presión del formato todos contra todos.

Conoce cómo quedó la tabla de posiciones, qué equipos sacaron ventaja y cuáles fueron los resultados más destacados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley.

¿CÓMO QUEDÓ LA LUCHA POR EL PRIMER LUGAR TRAS LA FECHA 2?

Universitario se mantiene como líder con 33 puntos tras 12 encuentros disputados, seguido por la Universidad San Martín con un punto menos y con un partido más jugado. Esta diferencia mínima en el calendario podría ser decisiva en las próximas jornadas.

Muy cerca aparece Alianza Lima, que gracias a un triunfo trabajado sumó 32 unidades y se consolidó como uno de los equipos más regulares de este tramo del torneo.

¿QUÉ RESULTADOS REORDENARON LA TABLA?

La jornada estuvo marcada por partidos de alto voltaje que influyeron directamente en la clasificación. Entre los resultados más relevantes se encuentran los siguientes:

Alianza Lima 3-2 Atlético Atenea: victoria ajustada que permitió a las blanquiazules seguir presionando a los líderes.

San Martín 2-3 Regatas Lima: caída inesperada de las santas que les costó el liderato absoluto.

Rebaza Acosta 1-3 Deportivo Soan: triunfo que abrió la fecha y dio confianza a Soan.

Estos marcadores generaron un reordenamiento en la tabla y abrieron oportunidades para los equipos que vienen peleando desde la zona media.

¿CÓMO SE AFIANZÓ REGATAS LIMA EN ZONA DE CLASIFICACIÓN?

Regatas Lima fue uno de los grandes beneficiados de la fecha. Su victoria en un intenso partido ante San Martín le permitió alcanzar los 20 puntos y consolidarse en el cuarto lugar. El equipo mostró solidez en los momentos decisivos y logró imponerse en el quinto set con una clara diferencia.

Por otro lado, Atlético Atenea, pese a su derrota frente a Alianza Lima, se mantiene competitivo con 21 puntos y sigue en carrera por los primeros puestos, según informa Infobae.

¿QUÉ EQUIPOS NO PUEDEN PERMITIRSE MÁS ERRORES EN LO QUE QUEDA DEL TORNEO?

Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Géminis se encuentran en una situación delicada. Con seis victorias y seis derrotas cada uno, ambos permanecen dentro de los ocho primeros, pero sin un margen cómodo. Un traspié adicional podría comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar de fase.

La regularidad será clave en las próximas fechas, especialmente para los clubes que se mueven entre la clasificación y la eliminación.

¿CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN RESTANTE DE LA FECHA 2?

La jornada se completa este domingo 18 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, con dos encuentros clave:

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis | 15:15 horas

Universitario vs Olva Latino | 17:00 horas

Ambos partidos serán transmitidos por Latina Televisión y podrían seguir modificando el panorama de la tabla en esta apasionante Fase 2.

VÍDEO RECOMENDADO: