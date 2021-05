‘ Star Wars ’, conocida también mundialmente en español como ‘La guerra de las galaxias’, es una franquicia constituida básicamente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012.

Y, con el paso de los años, la saga ha cosechado millones de fans en todo el mundo. Por esa razón, este 4 de mayo se celebra el Día de ‘Star Wars’, efeméride que es festejada en todos los seguidores. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Por qué se celebra cada 4 de mayo el Día de ‘Star Wars’?

El origen de la fecha es bien particular. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo no dejaba de hablar del estreno de la primera película de ‘La Guerra de las Galaxias’, el diario británico ‘London Evening News’ publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber adquirido recientemente el puesto como primera ministra del país.

Esta publicación incluyó la frase “May the Force be with you”, traducido como “que la fuerza te acompañe”. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

Todas las películas que conforman la saga:





Trilogía original

-Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

-Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

-Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)





Precuelas

-Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

-Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

-Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)





Trilogía final

-Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

-Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

-Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)





Historias de ‘Star Wars’

-Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

-Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

