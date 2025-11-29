Durante este 2025, ciertas personas pueden obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita gracias a un programa especial implementado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La iniciativa busca garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a su identificación oficial sin dificultades. Descubre quiénes son los beneficiarios y cómo tramitar el documento gratis.

¿QUIÉNES PUEDEN OBTENER EL DNI GRATUITO?

El beneficio está dirigido a los bebés recién nacidos y a los menores de ocho meses. El trámite debe ser realizado por los padres o representantes legales del menor, quienes se encargan de presentar la documentación necesaria en el centro de atención del RENIEC. Esta medida tiene como objetivo asegurar que los niños cuenten con identificación oficial desde sus primeros meses, lo que les permitirá acceder a servicios educativos, de salud y programas sociales sin complicaciones.

¿QUÉ TENER EN CUENTA PARA EL TRÁMITE DEL DNI GRATUITO PARA BEBÉS?

Acudir a cualquier centro de atención del RENIEC con el acta de nacimiento del menor y una foto tamaño pasaporte.

Si el bebé tiene menos de siete meses, no es obligatorio que esté presente; si supera los siete meses, deberá asistir para la toma de huellas.

Si no se cuenta con el acta de nacimiento, los padres pueden presentar el certificado de nacido vivo emitido por el hospital o clínica donde nació el niño, y el trámite se realizará sin costo.

El DNI puede ser recogido únicamente por el padre o madre que realizó la solicitud.

Fuente: El Peruano

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.