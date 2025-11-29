El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que este fin de semana se presentará un aumento significativo de las temperaturas en varias zonas del país, acompañado de un mayor brillo solar y condiciones que elevarán la radiación ultravioleta en regiones de la costa y la sierra. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SEÑALA EL PRONÓSTICO DEL SENAMHI?

El aviso meteorológico Nº 425, catalogado como alerta naranja, detalla que las temperaturas subirán con intensidad entre el sábado y el domingo, en un rango que va de moderado a fuerte, especialmente en áreas de la sierra y en los litorales norte y sur.

Estas condiciones estarán acompañadas por cielos con muy poca nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementará la exposición a la radiación ultravioleta. Asimismo, se anticipan ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 45 km/h durante las tardes.

Junto a este pronóstico, se señaló que para este sábado 29 de noviembre se prevén temperaturas máximas que llegarán hasta los 35 °C en la sierra norte, 29 °C en la sierra centro, 34 °C en la sierra sur, 35 °C en la costa norte y 34 ºC en la costa sur. Para el domingo 29, los valores volverán a fluctuar entre los 19 °C y 35 °C en la sierra norte y centro, entre 18 °C y 34 °C en la sierra sur y entre 26 °C y 35 °C en la costa norte y sur.

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS?

El incremento de la temperatura alcanzará 16 regiones del país:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Pasco

Piura

Puno

¿QUÉ RECOMIENDA SENAMHI ANTE ESTE ESCENARIO?

Las autoridades piden reforzar los cuidados durante los días de mayor calor y sugieren:

Usar bloqueador solar de manera constante.

Consumir líquidos con frecuencia para evitar deshidratación.

Reducir el tiempo de exposición directa al sol en horas de mayor intensidad.

Consultar los reportes del Senamhi, ya que el clima podría variar rápidamente.

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente que tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana. Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

