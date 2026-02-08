Conciertos y eventos para disfrutar con tu pareja o amigo en el Día de San Valentín 2026 en Lima

El Día de San Valentín se ha convertido en una de las fechas con mayor movimiento cultural y de entretenimiento en Lima, y el 2026 no será la excepción. Del 13 al 15 de febrero, la capital peruana desplegará una oferta masiva de eventos que incluye desde grandes hitos del pop mundial hasta los ritmos tropicales y el humor más popular del momento.

La ciudad ofrece alternativas diseñadas para todo tipo de público, permitiendo que parejas y grupos de amigos elijan entre conciertos íntimos o festivales multitudinarios. Descubre las opciones más destacadas de la cartelera, los precios de las entradas y los recintos que vibrarán durante el próximo fin de semana del amor y la amistad.

¿QUÉ CONCIERTOS Y EVENTOS MARCAN SAN VALENTÍN 2026 EN LIMA?

La cartelera del fin de semana romántico combina artistas internacionales, referentes nacionales y propuestas alternativas que se reparten en varios distritos de la capital. Entre las principales opciones destacan:

1. Doja Cat en Lima

La artista estadounidense llega por primera vez al país con su gira mundial y se presentará el viernes 13 de febrero en Arena 1. La cantante nacional Lucianeka abrirá el espectáculo.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde S/180. Además, usuarios de BBVA pueden acceder a un 15 % de descuento en algunas ubicaciones.

2. Presentaciones de Antología

La agrupación tendrá tres fechas consecutivas en el Teatro Municipal de Lima (13, 14 y 15 de febrero). Las entradas se venden en Vaope, con precios desde S/87.40, ofreciendo una opción musical más íntima y con repertorio romántico.

3. Lita Pezo en Teatro Municipal de Surco

La finalista de Viña del Mar presentará su espectáculo “Show, amor y despacho” también el 13, 14 y 15 de febrero, con función desde las 8:00 p.m. Las entradas están en Teleticket desde S/53.

4. “Noche de amor y cumbia” en Plaza Norte

El sábado 14, Corazón Serrano, La Única Tropical y Armonía 10 de Piura encabezarán el evento “Noche de amor y cumbia” desde las 8:00 p.m. Las entradas están en Vaope desde S/43.90, ideal para quienes prefieren ritmo y celebración popular.

5. Versus de cumbia: Armonía 10 vs. Ráfaga

Esta batalla musical entre la banda peruana y la agrupación argentina se desarrollará en la Explanada del Lawn Tennis el 14 de febrero. Las entradas se encuentran en Teleticket desde S/136.

6. “Viva el Amor Fest” en el Parque de la Exposición

El festival encabezado por Segundo Rosero, con artistas como William Luna y SurAndino, empezará a las 6:00 p.m. del 14 de febrero. Las entradas tienen precios desde S/109 y también se pueden comprar en plataformas oficiales.

7. Espectáculo de humor: Hablando Huevadas

El popular dúo Ricardo Mendoza y Jorge Luna llevará su show “Amor te odio” a Costa 21 el 14 de febrero desde las 7:30 p.m., con entradas en Teleticket desde S/75.

8. Concierto al amor: tributo a románticos

Imitadores de los artistas clásicos Sandro, Juan Gabriel y José José se presentarán el 14 de febrero en el Teatro Peruano Japonés desde las 8:00 p.m., con boletos en Teleticket desde S/55.

9. Adrián Bello en Maracaná

El 14 de febrero, el cantautor presentará un show especial en el Centro de Convenciones Maracaná desde las 7:30 p.m., con entradas disponibles en Ticketmaster desde S/44.

10. Love Up! | Experiencia interactiva

El último 7 de febrero se inauguró en el Mall del Sur este recorrido sensorial de 12 salas temáticas, el funciona todos los días con horarios diferentes para los días regulares y fines de semana. La experiencia, cuyas entradas se venden en Joinnus, dura alrededor de 50 minutos y es ideal para parejas, grupos de amigos o familia.

¿CÓMO DISFRUTAR MEJOR LOS EVENTOS POR SAN VALENTÍN?

Para vivir una experiencia sin contratiempos, se recomienda adquirir entradas únicamente en plataformas oficiales, llegar con anticipación a los recintos y considerar ropa ligera acorde al clima. Además, según explica Infobae, planificar reservas con tiempo y aprovechar las propuestas interactivas puede marcar la diferencia durante uno de los fines de semana más concurridos del año.

