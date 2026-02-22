¿En dónde el Minsa realiza despistaje gratis de 5 tipos de cáncer?

El cáncer es considerado uno de los males más agresivos en el mundo. En el Perú se registran alrededor de 73 mil casos, afectando por igual a varones y mujeres, y se posiciona como una de las principales causas de mortalidad prematura. De hecho, entre las neoplasias con mayor incidencia figuran el de próstata, mama y estómago; en tanto, los de mayor mortalidad corresponden al estómago, pulmón y cuello uterino. En ese sentido, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención en la población, el Ministerio de Salud (Minsa) puso a disposición de todos los peruanos una nueva campaña gratuita de despistaje de cáncer, así como recibir orientación sobre hábitos más saludables, siempre que se presente un requisito indispensable. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE PUEDE ACCEDER A LA CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE DE CÁNCER, SEGÚN EL MINSA?

De acuerdo con información del Gobierno, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), anunció una nueva campaña nacional gratuita denominada “El cáncer no avisa”, con el objetivo de realizar tamizajes de cáncer en la población y fomentar así la prevención de esta enfermedad. Para acceder a este servicio oncológico, que estará disponible hasta el sábado 28 de febrero de 2026, cualquier persona podrá acudir al establecimiento de salud más cercano portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin importar el tipo de seguro que tengan al momento de atenderse. Eso no es todo, el Minsa también indicó que se brindará consejería personalizada por parte de los profesionales a los pacientes para que puedan detectar el cáncer a tiempo. De esta manera, los exámenes clínicos que se realizarán en los hospitales estarán orientados a detectar los tipos de neoplasia más comunes en el país:

Cáncer de cuello uterino (mujeres entre 25 a 64 años): prueba molecular de VPH, PAP e IVA.

prueba molecular de VPH, PAP e IVA. Cáncer de mama (mujeres entre 40 a 69 años): mamografía bilateral.

mamografía bilateral. Cáncer de próstata (hombres entre 50 a 75 años): prueba de PSA para hombres.

prueba de PSA para hombres. Cáncer de colon y recto (hombres y mujeres entre 50 a 75 años): test de sangre oculta en heces.

test de sangre oculta en heces. Cáncer de piel (hombres y mujeres entre 18 a 70 años): examen clínico especializado.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR EL CALOR A LAS PERSONAS CON DIABETES?

Durante los últimos días, miles de peruanos vienen experimentando una fuerte ola de calor que ha afectado a más de uno. Frente a esta situación, de acuerdo con la endocrinóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Nataly Curo, instó a las personas que padecen diabetes a tener especial cuidado con posibles lesiones en los pies, ya que podrían derivar en la aparición del llamado pie diabético, caracterizado por úlceras e infecciones, e incluso en casos graves, gangrena o amputación si no se trata a tiempo. De hecho, la especialista indicó que, debido a esta enfermedad durante el verano, suelen recibir aproximadamente a 16 pacientes en el servicio de Endocrinología, de los cuales entre 3 y 4 necesitan hospitalización urgente debido a la gravedad de su estado.

Sin embargo, una de las principales causas de la aparición de este mal es el calor, ya que incrementa la sudoración y afecta directamente a la piel, propiciando la aparición inmediata de graves lesiones. Otra razón que genera esta afección es andar sin zapatos o sandalias en zonas que son al aire libre, lo que provocaría cortes o rasguños. Por último, la endocrino del Arzobispo Loayza recomendó a la ciudadanía a detectar a tiempo un posible pie diabético o acudir a un centro de salud en caso de presentar lesiones en la piel. Asimismo, sugirió a utilizar zapatos cerrados, livianos y cómodos, así como protector para la piel, con el fin de evitar diversos daños cutáneos, conforme comparte El Popular.