El sector retail en el país continúa expandiéndose con proyectos que no solo impulsan la economía, sino que también aportan a la transformación urbana de distintas ciudades. En esta ocasión, se trata de un centro comercial que combina la modernidad con el legado histórico de una casona virreinal, creando un espacio que busca convertirse en un referente para los residentes y turistas que visitan la zona.

La propuesta ha despertado gran expectativa entre vecinos, inversionistas y visitantes, ya que no solo reúne marcas reconocidas, sino que además ofrece estacionamiento subterráneo, ambientes amplios y un roof top gastronómico que promete convertirse en un atractivo único en su entorno. A continuación, te contamos cuál es el centro comercial en cuestión.

¿CUÁL ES EL NUEVO CENTRO COMERCIAL Y DÓNDE ESTÁ UBICADO?

El proyecto se llama Portal F Pizarro y se encuentra en el corazón del centro histórico de Trujillo, exactamente en el Jirón Pizarro 654. Su construcción demandó una inversión cercana a los 8,5 millones de dólares. Lo particular de este mall es que ocupa una casona edificada en 1580, la cual fue adaptada para resaltar elementos originales como balcones, portales y ventanales, al mismo tiempo que se añadieron espacios amplios y modernos pensados en la comodidad de los visitantes.

El centro comercial tiene una superficie total de 12.500 m², de los cuales 5.300 m² corresponden a áreas de venta. Como valor agregado en una zona con alto tránsito vehicular, el complejo cuenta con estacionamiento subterráneo para 100 autos. Asimismo, la arquitectura incorpora iluminación estratégica, pasillos amplios y espacios que facilitan la circulación de los visitantes.

¿QUÉ TIENDAS OPERAN EN EL PORTAL F PIZARRO?

La propuesta comercial del mall se distribuye en tres niveles.

En el primer piso se concentran marcas de moda, calzado y tecnología.

El segundo nivel reúne locales de conveniencia.

El tercer piso está destinado a un roof top gastronómico con vista privilegiada al centro histórico, aún en desarrollo.

Entre las tiendas que ya funcionan destacan Dollarcity con un local de 950 m², Topitop con 330 m², además de Adidas, Coolbox, Miniso, TodoModa, Azaleida, Sifrah e Isadora.

#trujilloperu #portalfpizarro #centrocomercialtrujillo ♬ original sound - 𝕃𝕪𝕣𝕚𝕔𝕤 @pepevlogger Nuevo centro comercial en Trujillo, acaba de abrir Portal F. Pizarro, el centro comercial que mezcla historia + estilo + modernidad 🏛️✨ En este centro comercial encontrarás Marcas TOP: Adidas, Miniso, Topitop, Coolbox, TodoModa, Azaleia, Calimod y más. ☕ Próximamente abrirá un Starbucks y Smartfit 💪 🚗 +100 estacionamientos subterráneos 🍴 Boulevard gastronómico con vista al centro histórico 📌 Ubicación: Jirón Francisco Pizarro, a pasos de la Plaza de Armas. 🔥 Por apertura hay ofertas en varias tiendas. Yo soy PepeVlogger y te traigo lo mejor 😉 #trujillo

¿QUÉ OTRAS MARCAS ESTÁN POR INAUGURARSE?

En las próximas semanas se sumarán nuevas opciones que ampliarán la experiencia de los visitantes. Entre ellas figuran Starbucks, que abrirá un local en el tercer piso, y el gimnasio SmartFit, que también se instalará en la parte superior del complejo. A estas se añadirán Calimor, Sun Time Store y Meylin, con lo cual el mall reforzará su propuesta de moda, bienestar y gastronomía, según informa Infobae.

¿QUÉ OTROS CENTROS COMERCIALES SE INAUGURARÁN EN EL PERÚ?

Durante 2025 se esperan varias inauguraciones en Lima y provincias, con una inversión conjunta superior a 354 millones de dólares: