Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Si quieres ver el Debate Presidencial 2026 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hoy, 25 de marzo, tienes varias opciones gratis en TV abierta y por Internet. La señal matriz la aporta TV Perú, mientras que otros canales nacionales y plataformas digitales retransmiten el evento en vivo para todo el país y para los peruanos en el extranjero. Cabe precisar que la última fecha de la primera jornada del evento democrático dará inicio a partir de las 8:00 p.m. desde el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, sin acceso al público general; solo ingresan candidatos, equipos técnicos y prensa acreditada.
El JNE ha definido este encuentro como parte oficial de la campaña de Elecciones Generales en Perú 2026, por lo que garantiza una señal abierta y accesible para la mayor cantidad posible de ciudadanos. Por eso, además de la televisión, tendrás alternativas por streaming en YouTube, Facebook y apps de los propios canales.
Canales de TV abierta que transmiten el debate hoy 25 de marzo
Para ver el Debate Presidencial 2026 en señal abierta dentro del Perú, estas son las señales confirmadas para hoy:
|Canal de TV
|Tipo de transmisión
|TV Perú (Canal 7)
|Señal oficial nacional del debate
|América Televisión
|Retransmite en vivo la señal del JNE
|Latina Televisión
|Transmisión en directo a nivel nacional
|Panamericana Televisión
|Cobertura en tiempo real del encuentro
|ATV
|Señal abierta con el debate presidencial completo
- TV Perú (Canal 7): señal oficial nacional del debate.
- América Televisión: retransmite EN VIVO la señal del JNE.
- Latina Televisión: transmisión en directo a nivel nacional.
- Panamericana Televisión: cobertura en tiempo real del encuentro.
- ATV: señal abierta con el debate presidencial completo.
El JNE dispuso que la señal se entregue en forma gratuita para estos medios, lo que permite que la ciudadanía compare propuestas sin depender de TV de paga. Si cuentas con antena de señal abierta o cable básico, deberías acceder sin problemas desde cualquier región del país.
Cómo ver por TV de paga y Señal Online el Debate Presidencial 2026
Además de la TV abierta, también hay canales de streaming online como El Comercio que pasarán la cobertura completa del Día 2 del Debate Presidencial EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 25 de marzo a partir de las 8:00 pm.
|Plataforma / Canal
|Descripción
|El Comercio (web y canales digitales)
|Transmisión en todas las plataformas de El Comercio: página web oficial y canales streaming en YouTube y Facebook.
|YouTube del JNE
|Señal oficial en vivo del debate presidencial, accesible desde cualquier dispositivo con internet.
|Facebook Live del JNE
|Transmisión con posibilidad de comentar, reaccionar y compartir el evento en tiempo real.
|YouTube de TV Perú
|Permite ver el debate en vivo, incluso fuera del país, ideal para peruanos en el extranjero.
|Web y app de TV Perú
|Opción gratuita para seguir la programación en directo sin necesidad de cable.
|América tvGO y Latina Play
|Apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.
Basta con tener una conexión estable a Internet y acceder a los canales oficiales para evitar enlaces no autorizados o transmisiones de baja calidad. Además, las redes del JNE suelen fijar el enlace del streaming para que sea fácil de ubicar el mismo día del debate.
Candidatos de hoy en el debate presidencial 2026
Hoy miércoles 25 de marzo participan 12 candidatos, organizados en grupos (ternas) alrededor de los ejes “integridad pública y lucha contra la corrupción” y “seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad”. Los nombres confirmados para esta jornada son los siguientes:
|Candidato
|Partido político
|Antonio Ortiz
|Salvemos al Perú
|Jorge Nieto
|Partido del Buen Gobierno
|Mario Vizcarra
|Partido Público Perú Primero
|Enrique Valderrama
|Partido Aprista Peruano
|Rafael Belaúnde
|Libertad Popular
|Paul Jaimes
|Progresemos
|Mesías Guevara
|Partido Morado
|Roberto Chiabra
|Unidad Nacional
|Ronald Atencio
|Alianza Electoral Venceremos
|Keiko Fujimori
|Fuerza Popular
|Herbert Caller
|Partido Patriótico del Perú
|Rosario Fernández
|Un Camino Diferente