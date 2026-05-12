La enfermería es una de las carreras ligadas a la medicina más nobles y necesarias de todas, pese a que suele no tener el reconocimiento que se merece. Por ese motivo, con el fin de homenajear esta noble labor de miles de trabajadores del sector salud, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En las siguientes líneas te compartimos más información de esta efemérides.

¿Por qué se celebra el Día de la Enfermería?

El Día de la Enfermería se conmemora el 12 de mayo y tiene como finalidad recordar el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. Ella es vista como un modelo a seguir por el resto de enfermeras.

Entre 1853 y 1856 ocurrió la guerra de Crimea, en la que luchó el Imperio ruso en contra de una coalición de países que incluía al Reino Unido, Inglaterra y el Imperio Otomano. Como suele suceder en este tipo de contextos, el conflicto bélico dejó un saldo importante de heridos, los cuales murieron al no tener asistencia médica o primeros auxilios.

Florence se hizo famosa en ese momento por su admirable labor humanitaria y los sacrificios que hizo por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo, razón por la cual se la empezó a llamar la ‘diosa linterna’. Apenas finalizó la guerra, en 1860, Florence estuvo a cargo de la construcción de una escuela de enfermería.

Florence Nightingale | Foto: Getty Images

¿Desde cuándo se celebra el Día de la Enfermería?

Dos años después de la muerte de Florence, en 1912, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) estableció el 12 de mayo (día de nacimiento de Florence) como Día Internacional de la Enfermería. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá esta celebración se da con mayor efusividad, pues la festejan durante siete días en la catalogada Semana Nacional de la Enfermería, del 6 al 12 de mayo.

¿Qué cualidades debe tener una enfermera?

Eficiencia

Estabilidad emocional

Habilidades de comunicación

Flexibilidad

Empatía

Positividad

Paciencia

Atención al detalle

Resistencia física

Honestidad

Buen trabajo en equipo

Respeto

¿Cuáles son algunas de las especialidades en enfermería?