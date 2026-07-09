En Chile, cada 9 de julio se conmemora el Día de la Bandera, un símbolo patrio que ha tenido diferentes versiones a lo largo de más de 200 años de historia del país y que en la actualidad genera gran orgullo entre todos los chilenos. Conoce por qué esta efeméride es de gran importancia para el pueblo chileno y qué historia hay detrás.

LA BATALLA DE LA CONCEPCIÓN Y LA MEMORIA DE LOS CHILENOS

La batalla de la Concepción tuvo lugar en el 9 y 10 de julio de 1882, combate hacia el final de la Guerra del Pacífico dónde 80 chilenos murieron a manos del ejército peruano. El contingente chileno al mando del Capitán Ignacio Carrera Pinto, nieto de José Miguel Carrera, era la primera línea de las fuerzas chilenas en la Sierra Peruana, y estaban acuartelados en un pequeño pueblo llamado La Concepción.

La tarde del 9 de julio, la guarnición integrada por 77 soldados y 2 cantineras (una de ellas estaba embarazada), fue encontrada por 300 soldados del ejército peruano y más de 1500 guerrilleros, e impedidos de retirarse, se acuartelaron y establecieron posiciones defensivas en la iglesia de la localidad, aguardando refuerzos.

Durante la mañana del 10 de julio, los 5 soldados que restaban estaban realizando una última carga, evento que fue inmortalizado por el artista nacional Manuel Espinosa Salas. Entonces, desde 1939, las diferentes ramas de las fuerzas armadas llevan a cabo el juramento a la bandera durante ese día, y desde 1974, la fecha fue establecida oficialmente como el día nacional de la bandera, una manera de honrar a los chilenos y chilenas que dieron su vida en cumplimiento del deber.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE SÍMBOLO PARA LOS CHILENOS EN EL DÍA DE LA BANDERA?

La bandera de Chile está conformada por dos franjas: una inferior de color rojo y una superior que se divide en 2/3 blancos y 1/3 azul turqui con una estrella blanca de 5 puntas. La bandera nacional chilena también es conocida como “La Estrella Solitaria” y fue adoptada oficialmente el 18 de octubre de 1817.

Fue encargada durante la administración de Bernardo O’Higgins al entonces ministro de guerra José Ignacio Zenteno y utilizada de manera pública por primera vez durante la proclamación de la independencia el 12 de febrero de 1818.

Bandera chilena frente al palacio presidencial La Moneda el martes 9 de abril de 2024. Foto: AFP/ARCHIVO

Sobre su significado, hay varias versiones, pero la que más se asemeja a la realidad es que durante tiempo se han asociado al blanco de la cordillera, al azul del mar, el rojo a la sangre derramada por los mártires de la independencia, y una estrella solitaria, representativa del Estado único e indivisible que es Chile.