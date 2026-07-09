Banderas de Chile
Banderas de Chile
Por Redacción EC

En Chile, cada 9 de julio se conmemora el Día de la Bandera, un símbolo patrio que ha tenido diferentes versiones a lo largo de más de 200 años de historia del país y que en la actualidad genera gran orgullo entre todos los chilenos. Conoce por qué esta efeméride es de gran importancia para el pueblo chileno y qué historia hay detrás.

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