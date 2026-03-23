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Fiesta de San Gabriel de Arcangel en México | Foto: difusión
Fiesta de San Gabriel de Arcangel en México | Foto: difusión
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La fiesta de San Gabriel es una de las celebraciones más esperadas en México. San Gabriel es uno de los arcángeles bíblicos más trascendentes, respetados y que pudo traspasar el firmamento como deseo de Dios en la Tierra. Por ese motivo existe un día especial, denominado la Fiesta de San Gabriel Arcángel.