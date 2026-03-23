La fiesta de San Gabriel es una de las celebraciones más esperadas en México. San Gabriel es uno de los arcángeles bíblicos más trascendentes, respetados y que pudo traspasar el firmamento como deseo de Dios en la Tierra. Por ese motivo existe un día especial, denominado la Fiesta de San Gabriel Arcángel.

¿Cuándo es la Fiesta de San Gabriel Arcángel en México?

La Fiesta de San Gabriel Arcángel se realizará este viernes 24 de marzo. Como todos los años hay una gran expectativa entre los mexicanos.

Fiesta de San Gabriel Arcángel en México: ¿cuándo y dónde se celebra?. (Foto: Píldoras de fe)

Este festejo se realiza en todo México. Sin embargo, la celebración se da con mucho más colorido y notoriedad en el pueblo de San Gabriel Mixtepec.

Para poder rendirle tributo se hacen diferentes actividades en las que forman parte todos los pobladores. Además, es un momento para fortalecer los lazos de amistad y de fe.

Entre las personas que celebran esta fecha con mucho fervor, como dato curioso, predominan los mestizos, indígenas zapotecas y chatinos.

¿Qué actividades se suelen realizar en la fiesta de San Gabriel Arcángel?