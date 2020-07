Casi dos semanas después de que la seguridad de su cuenta en Twitter fuera vulnerada por un grupo de hackers, Elon Musk aseguró que no está preocupado por la posible divulgación del contenido de sus mensajes directos (DM, por sus siglas en inglés) ya que lo que comparte mayoritaria por este canal son memes.

“No me preocupa que mis DM se hagan públicos. Me refiero a que probablemente pueda encontrar en mis mensajes algún contenido que suene mal fuera de contexto, pero en general mis DM consisten principalmente en intercambiar memes”, aseguró en una entrevista abierta con “The New York Times”.

En la primera quincena de julio, un grupo de hackers vulneró el sistema de seguridad de Twitter y se apropió de algunas cuentas de famosos y empresas reconocidas como las de Elon Musk, Bill Gates, Apple, Uber, Kanye West, Jeff Bezos, Joe Biden, Barack Obama, Michael Bloomberg, entre otros.

El objetivo del ciberataque fue estafar a los seguidores de estas cuentas con las criptomonedas. Los atacantes publicaron mensajes indicando que quienes transfieran una cierta cantidad de Bitcoin podrían recibir un monto superior a cambio. La estafa se consumó y los ciberdelincuentes se embolsaron más de US$ 100 mil.

Sobre este hecho, Musk cuenta qué ocurrió inmediatamente después del cibertaque: “A los pocos minutos de la publicación, recibí mensajes de texto de un grupo de personas que conozco, luego llamé inmediatamente a Jack (Dorsey, CEO de Twitter), así que probablemente en menos de cinco minutos mi cuenta fue bloqueada”, refirió.

Durante la entrevista, el mangante propietario de las empresas Tesla y SpaceX también se refirió a la próxima presentación de Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, en el Congreso de Estados Unidos para declarar en una audiencia sobre antimonopolio de grandes tecnologías

“No soy pro-Facebook, me gusta. No tengo una página de Facebook. SpaceX y Tesla eliminaron sus páginas de Facebook. SpaceX y Tesla tienen un Instagram, pero creo que es relativamente inofensivo. Así que creo que Zuckerberg y (la directora operativa) Sheryl Sandberg todavía tienen mucho trabajo por hacer para restablecer la confianza pública en el propio Facebook“, afirmó.

Además del CEO de Facebook, se espera la presencia de los directores ejecutivos de Amazon, Jeff Bezos; Alphabet Inc. (Google), Sundar Pichai y Apple, Tim Cook este 29 de julio.