“La Joven Sensación” fue una de las agrupaciones que marcó historia en los años 90, interpretando sus mejores éxitos, como las canciones “Tic Tic Tac” y “Qué será de mí”. Esta agrupación juvenil logró cautivar a miles de seguidores en cada presentación, tanto en el país como en el extranjero. Así, tras más de diez años desde su último concierto, Christian Domínguez anunció, a través de sus redes sociales, que el grupo musical peruano se reunirá una vez más en un escenario para cantar sus más grandes éxitos y compartir un buen momento junto a su público. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE EL REGRESO DE “LA JOVEN SENSACIÓN”?

Este viernes, Christian Domínguez sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar que la agrupación “La Joven Sensación” regresará a los escenarios junto a sus emblemáticos integrantes. El cantante peruano se mostró muy feliz con la noticia, ya que le permitirá interpretar los mejores éxitos del grupo de tecnocumbia junto a su público.

“Por primera vez estaremos juntos para cantar las canciones que nos dieron tantas alegrías, muchos años y sentimientos encontrados, jajaja me reí mucho, las mismas bromas y palomilladas, seguimos siendo los mismos por eso fuimos y siempre seremos La Joven Sensación”, escribió Domínguez en su red social.

Por su parte, Erick Elera publicó un video donde se puede observar a todos los integrantes de La Joven Sensación en un estudio de ensayos con miras a su próxima presentación. “Son muchos recuerdos los que no podré borrar porque siempre están ahí en el mismo lugar”, expresó el popular actor.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ “LA JOVEN SENSACIÓN”?

Los integrantes de “La Joven Sensación” se presentarán en el concierto de “Skándalo”, que se llevará a cabo este viernes 29 de noviembre. El evento se desarrollará en la Playa Los Delfines, Costa Verde, ubicada en el distrito de Miraflores. Es importante mencionar que esta es la primera vez que la agrupación juvenil regresa como grupo a los escenarios, después de que cada uno tomara su camino hace muchos años.

Christian Domínguez anunció, a través de sus redes sociales, que "La Joven Sensación" se reunirá una vez más en un escenario para cantar sus más grandes éxitos.

¿CUÁNTO DINERO GANABA CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EN “LA JOVEN SENSACIÓN”?

En el programa digital de YouTube de Edson Dávila, el actual integrante de la ‘Gran Orquesta Internacional’ reveló algunos detalles poco conocidos de su exitoso paso por “La Joven Sensación”, agrupación que le abrió las puertas a la popularidad. Según recoge La República, Domínguez contó cuánto ganaba por cada presentación del grupo. Aunque detalló que no se beneficiaba con mucho dinero, señaló que él sí lo veía como “demasiado”, ya que era un adolescente.

“Yo empecé ganando S/25, S/30, S/50, S/100, y de ahí me disparé a ganar 100 dólares. Lo máximo que gané como presentación es S/500. Además, yo tenía 16 años y, si tenía cuatro presentaciones a la semana, pues tenía S/1,000 por semana. Y en esa época, ganar (esa cantidad) era mucho”, compartió el intérprete.

Christian Domínguez anunció, a través de sus redes sociales, que "La Joven Sensación" se reunirá una vez más en un escenario para cantar sus más grandes éxitos.

Posteriormente, el popular ‘Giselo’ enfatizó que en aquella época todo era más barato y que incluso los terrenos, casas o departamentos eran más accesibles que en la actualidad. A raíz de ello, Christian admitió que en ese entonces malgastó el dinero que ganaba con la agrupación juvenil.

“Me arrepiento harto (de no invertir el dinero), porque despilfarré, sí, pero no en lo que me daba la gana, sino que ayudaba a la gente. Si tenía pareja, le compraba cosas. Pero hubiera sido más inteligente y más proyectado, porque en ese tiempo los departamentos costaban 45.000 dólares. Mi hermano se compró uno, yo me hubiera comprado 10″, aseguró la expareja de Pamela Franco.