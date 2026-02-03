BTS está listo para hacer historia una vez más y esta vez el mundo entero podrá ser testigo gracias a Netflix. El esperado regreso del grupo surcoreano llega con un evento en vivo sin precedentes y un documental exclusivo que promete mostrar el lado más íntimo y creativo de la banda. Marzo se convierte así en un mes clave para millones de fans alrededor del planeta.

BTS regresa a los escenarios con un evento en vivo mundial en Netflix

El comeback de BTS se celebrará a lo grande con “BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG”, un evento que será transmitido en vivo y a nivel mundial a través de Netflix. La cita está programada para el 21 de marzo a las 6:00 a.m. de Perú, ideal para que ARMY prepare el café y no se pierda ni un segundo.

Este show tendrá lugar en la emblemática Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios más históricos e importantes de Seúl. La elección del lugar no es casual: representa tradición, identidad y un nuevo comienzo, elementos que conectan directamente con el concepto de esta nueva era de BTS.

La Plaza Gwanghwamun: el escenario histórico del comeback de BTS

La Plaza Gwanghwamun ha sido testigo de momentos clave en la historia de Corea del Sur, y ahora se suma a la trayectoria legendaria de BTS. Convertir este espacio en el escenario de su comeback reafirma el impacto cultural del grupo, no solo dentro del K-pop, sino en la música global.

La transmisión en vivo permitirá que millones de fans alrededor del mundo vivan el momento en tiempo real, consolidando una vez más a BTS como un fenómeno que trasciende fronteras, idiomas y generaciones.

“BTS: EL REGRESO”, el documental exclusivo que revela su nueva era

Además del evento en vivo, Netflix estrenará el 27 de marzo el documental “BTS: EL REGRESO”, una producción exclusiva que mostrará el proceso creativo detrás de su nuevo álbum “ARIRANG”.

ARIRANG: el nuevo álbum que marca el esperado comeback de BTS

El álbum “ARIRANG” se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año. Su nombre, profundamente ligado a la cultura coreana, refuerza la intención de BTS de reconectar con sus raíces mientras continúan expandiendo su mensaje al mundo.

Con el evento en vivo y el documental, BTS no solo presenta nueva música, sino una experiencia completa que celebra su identidad, su historia y su futuro. Marzo será, sin duda, un mes inolvidable para ARMY y para la historia de la música pop global.

Ficha técnica – “BTS: El Comeback en Vivo | ARIRANG”

Título: “BTS: El Comeback en Vivo | ARIRANG”

Artista: BTS

Fecha: 21 de marzo

Hora en Perú: 6:00 a.m.

Hora en México: 5:00 a.m.

Lugar: Plaza Gwanghwamun, Seúl

Transmisión: En vivo a nivel mundial

Plataforma: Netflix

Tipo: Concierto / Comeback en vivo

Ficha técnica – “BTS: El Regreso”