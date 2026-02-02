BTS, la superestrella del K-pop, ha confirmado oficialmente su gira mundial 2026–2027, marcando su esperado regreso a los escenarios tras varios años de pausa colectiva por el servicio militar obligatorio. Esta gira global incluirá una parada histórica en Latinoamérica, región donde el ARMY lleva años esperando su regreso.

¿Cuándo inicia la gira mundial de BTS?

La gira, denominada BTS World Tour 2026–2027, comienza el 9 de abril de 2026 con presentaciones en Goyang, Corea del Sur. A partir de esa fecha, BTS recorrerá Asia, Norteamérica, Europa y finalmente Latinoamérica en octubre de 2026.

Este tour es el primero del grupo como conjunto completo tras completar sus obligaciones militares y el lanzamiento de nuevo material musical, incluido un álbum programado para marzo de 2026.

Latinoamérica: fechas y ciudades confirmadas

La esperada llegada de BTS al público latinoamericano está programada para octubre de 2026, con shows en seis países de la región. Las fechas oficiales confirmadas son:

Ciudad de México, México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

7, 9 y 10 de mayo de 2026 Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026

2 y 3 de octubre de 2026 Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026

9 y 10 de octubre de 2026 Santiago, Chile: 16 y 17 de octubre de 2026

16 y 17 de octubre de 2026 Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026

23 y 24 de octubre de 2026 São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026

¿Dónde seguir los anuncios oficiales de BTS?

Para evitar rumores falsos o estafas, es fundamental seguir solo fuentes oficiales:

Canales oficiales de BTS y HYBE

Weverse

Redes sociales verificadas del grupo

Cualquier fecha, preventa o anuncio real será comunicado primero por estos medios.

Además de sus éxitos clásicos, BTS presentará material de su nuevo álbum programado para marzo de 2026, ofreciendo una mezcla de nostalgia y lanzamientos recientes en un espectáculo con producción moderna y escenario 360 grados preparado para grandes estadios.

Los conciertos en Latinoamérica serán parte de un segmento regional especial en octubre, después de que BTS complete las etapas de Asia, Norteamérica y Europa. Esto permite que el ARMY de cada país pueda prepararse con tiempo para la preventa y venta general de entradas.