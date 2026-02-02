Escuchar
(2 min)
BTS regresa a los escenarios con concierto global que será transmitido en Netflix el 21 de marzo | Foto: BTS (Facebook)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El primer concierto de la superbanda BTS tras su prolongada pausa será emitida en vivo por Netflix el próximo 21 de marzo, a nivel global, informó este martes la plataforma, que también anunció el estreno de un documental centrado en el regreso del grupo más famoso del K-pop.

