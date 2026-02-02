BTS regresa a los escenarios con concierto global que será transmitido en Netflix el 21 de marzo

El primer concierto de la superbanda BTS tras su prolongada pausa será emitida en vivo por Netflix el próximo 21 de marzo, a nivel global, informó este martes la plataforma, que también anunció el estreno de un documental centrado en el regreso del grupo más famoso del K-pop.

BTS volverá a brillar con BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, un evento que marcará el retorno del septeto surcoreano a los escenarios tras casi cuatro años de pausa.

El concierto será transmitido desde Gwanghwamun, la icónica puerta del Palacio Gyeongbokgung en Seúl, y celebrará el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio de la banda.

Después de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook vuelven a un escenario internacional. El concierto de BTS del 21 de marzo de 2026 podrá verse con cualquier plan de suscripción de Netflix. La lista de canciones permanece como una sorpresa, aunque se anticipa que incluirá varias del nuevo álbum ARIRANG.

“Por primera vez en tres años y nueve meses el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes”, anunció la plataforma en su sitio web de noticias Tudum.

El espectáculo se realizará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, ‘Arirang’, previsto para el 20 de marzo, en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana.

ARIRANG es una obra introspectiva que explora las raíces e identidad del grupo. Tras su lanzamiento, comenzará el ARIRANG World Tour, una gira mundial que abarcará 34 regiones con 82 conciertos entre 2026 y 2027.

BTS anunció su gira mundial 2026-2027 con 79 conciertos en 34 ciudades y México está incluido en el recorrido. (Foto: American Broadcasting Companies, Inc. / ABC / AFP)

Además del evento en vivo, Netflix estrenará el 27 de marzo el documental BTS: EL REGRESO, dirigido por Bao Nguyen, que muestra el proceso de creación del álbum ARIRANG. La producción ofrece una mirada sin precedentes a la reunión de la banda y a su evolución como artistas. El documental retrata cómo los siete integrantes retomaron su trabajo creativo en Los Ángeles, enfrentando nuevas preguntas personales y profesionales: ¿cómo volver a empezar?, ¿cómo honrar el pasado sin estar atado a él?

La producción del evento en vivo está a cargo de Done + Dusted, bajo la dirección de Hamish Hamilton, reconocido por dirigir los shows de medio tiempo del Super Bowl.