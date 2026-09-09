La rutina y el paso de los años pueden transformar cualquier relación de pareja, pero también pueden ser el motor para reinventarla. “Buenas Vibraciones”, la nueva comedia romántica dirigida por Reem Kherici, llega a la cartelera este 10 de septiembre para ofrecer una mirada fresca, honesta y divertida sobre la intimidad y las segundas oportunidades en las relaciones de larga duración.

Una premisa divertida sobre la comunicación y la intimidad en pareja

La historia sigue a Fanny y Tom, un matrimonio que lleva más de dos décadas junto. Su vida cotidiana da un giro inesperado cuando Fanny le confiesa a su esposo que nunca ha experimentado un orgasmo. Lejos de distanciarlos, esta sincera revelación impulsa a la pareja a embarcarse en una aventura para explorar nuevas formas de conectar, superar inseguridades y redescubrir su vida íntima.

La historia real detrás del invento que revolucionó el bienestar personal

Un aspecto destacado de “Buenas Vibraciones” es que está inspirada en la historia real detrás de la creación del Womanizer. La película utiliza este hecho para abordar, con sensibilidad y humor, temas como:

La comunicación abierta: Romper tabúes sobre el placer y la sexualidad en el matrimonio.

Romper tabúes sobre el placer y la sexualidad en el matrimonio. La complicidad: Convertir los momentos incómodos en oportunidades para fortalecer el vínculo.

Convertir los momentos incómodos en oportunidades para fortalecer el vínculo. La reinvención del amor: Demostrar que la intimidad es un espacio continuo para reír, experimentar y volver a enamorarse.

Un elenco estelar encabezado por Alexandra Lamy y François Cluzet

Bajo la visión cinematográfica de Reem Kherici, la cinta cuenta con las actuaciones protagónicas de Alexandra Lamy y François Cluzet. Ambos actores aportan el equilibrio exacto entre dinamismo cómico y vulnerabilidad, dando vida a una pareja madura con la que el espectador puede empatizar desde el primer minuto.

¿Cuándo se estrena “Buenas Vibraciones” en cines?

Si buscas una comedia ligera pero con una reflexión profunda sobre las relaciones de largo plazo, “Buenas Vibraciones” se estrena este 10 de septiembre en cines. Una propuesta ideal para disfrutar en pareja y recordar que nunca es tarde para conocer una nueva faceta de la persona que tienes al lado.