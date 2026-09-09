La comedia romántica francesa que rompe tabúes sobre la sexualidad y el matrimonio se estrena este 10 de septiembre. Descubre la historia real que inspiró esta divertida aventura de redescubrimiento en pareja.
La comedia romántica francesa que rompe tabúes sobre la sexualidad y el matrimonio se estrena este 10 de septiembre. Descubre la historia real que inspiró esta divertida aventura de redescubrimiento en pareja.
Por Paolo Valdivia

La rutina y el paso de los años pueden transformar cualquier relación de pareja, pero también pueden ser el motor para reinventarla. “Buenas Vibraciones”, la nueva comedia romántica dirigida por Reem Kherici, llega a la cartelera este 10 de septiembre para ofrecer una mirada fresca, honesta y divertida sobre la intimidad y las segundas oportunidades en las relaciones de larga duración.

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