El Encargado sigue expandiendo su universo con una nueva producción que promete mantener el tono ácido y provocador que conquistó al público. Se trata de “Zambrano”, una serie original de Disney+ que ya inició sus grabaciones y llegará próximamente al catálogo del servicio.

Este spin-off pone el foco en uno de los personajes más intrigantes del universo original, explorando su historia desde una perspectiva completamente nueva.

Gabriel Goity lidera el spin-off como Matías Zambrano

El reconocido actor Gabriel Goity encabeza el elenco retomando su papel como Matías Zambrano, un abogado penalista tan brillante en lo profesional como caótico en su vida personal. La serie profundiza en su dualidad, mostrando tanto su habilidad en los tribunales como sus conflictos familiares.

La propuesta se presenta como una comedia negra que combina crítica social con momentos de humor incómodo, una fórmula que ya demostró funcionar dentro de este universo narrativo.

Un equipo creativo de peso detrás de la serie

“Zambrano” cuenta con el sello creativo de Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables del éxito de “El Encargado”. A ellos se suma Guillermo Francella como productor ejecutivo, consolidando la continuidad estética y narrativa del proyecto.

La dirección está a cargo de Martín Hodara, quien aportará su mirada para dar forma a esta nueva historia centrada en el mundo judicial.

Una mirada ácida al poder judicial y la vida cotidiana

La serie propone adentrarse en el complejo entramado del sistema judicial, abordando sus contradicciones, tensiones y dinámicas de poder. A través de Zambrano, el relato también explora la fragilidad humana, los vínculos personales y las decisiones que marcan el rumbo de la vida.

Este enfoque promete ofrecer una narrativa cargada de ironía, crítica social y personajes moralmente ambiguos, elementos clave que han definido el éxito del universo original.

Producción y estreno

La serie es producida por Pampa Films, una compañía con amplia trayectoria en contenidos de alto impacto en la región. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, se espera que “Zambrano” llegue próximamente a Disney+, generando gran expectativa entre los seguidores de la serie original.

Ficha técnica