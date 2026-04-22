Resumen

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Se ha confirmado la nueva producción llamada "Zambrano" protagonizada por Gabriel Goity. (Foto: Disney)
Se ha confirmado la nueva producción llamada "Zambrano" protagonizada por Gabriel Goity. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

El Encargado sigue expandiendo su universo con una nueva producción que promete mantener el tono ácido y provocador que conquistó al público. Se trata de “Zambrano”, una serie original de Disney+ que ya inició sus grabaciones y llegará próximamente al catálogo del servicio.

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