El cantante Christian Domínguez se encuentra en el ojo público luego de que se difundieran pruebas de infidelidad hacia su ahora expareja Pamela Franco con la modelo Mary Moncada y la estudiante Alexa Samamé. Si bien este escándalo afectó la vida personal del artista, también hubo repercusiones en su ámbito laboral.

El también actor fue apartado del programa “América Hoy”, donde ejercía como conductor. Si bien apareció en el primer programa del magazine para brindar declaraciones sobre su nuevo acto de traición, Domínguez ya no aparecería de ahora en adelante al frente del mencionado show.

Por otro lado, en las últimas presentaciones de su agrupación, ‘Gran Orquesta Internacional’, el artista había destacado por su ausencia, por lo que muchos suponían que su reciente escándalo había perjudicado su imagen, a tal punto de ya no aparecer en el escenario.

Sin embargo, recientemente el cumbiambero se pronunció en las redes sociales para disipar las dudas de los fanáticos de la orquesta y señalar que pronto volverá a presentarse frente al público. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE SU REINCORPORACIÓN A LA ‘GRAN ORQUESTA INTERNACIONAL’?

En medio de los rumores hablados y escritos por redes sociales, Christian Domínguez reapareció junto a los otros integrantes de la ‘Gran Orquesta Internacional’ mediante una transmisión en vivo vía Instagram, y en el mismo confirmó su reincorporación a las actividades laborales del grupo.

Inicialmente, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ se dirigió a los “amigos promotores” del grupo para decirles que no se preocupen porque pronto volverá a los escenarios.

“A todos los amigos empresarios, a todos los amigos promotores que se han preocupado también porque piensan que, al no asistir la semana pasada a los conciertos, pues está peligrando de repente su fiesta, su aniversario, su reunión privada, etc. decirles que no, yo tengo que seguir laborando y eso empieza desde ya”, declaró Domínguez, quien también aprovechó el espacio para disculparse con los seguidores de la agrupación por la polémica en la que se vio envuelto.

Tras reafirmar su compromiso con el proyecto musical que los ha llevado a presentarse en diversos rincones del mundo, el cumbiambero anunció que por Fiestas Patrias viajarán a Europa para cumplir con una serie de shows pactados, y previamente estarán brindando conciertos tanto en Ica como privados, Chepita Royal, y hasta una presentación en Huancayo durante febrero.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ RESPECTO A LOS RECIENTES ‘AMPAYS’ EN LOS QUE SE VIO INVOLUCRADO?

Tras la emisión de sus ‘ampays’, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ aceptó dialogar con Ethel Pozo y Janet Barboza el miércoles 31 de enero en una entrevista para ‘América hoy’. A continuación, te contamos cuáles fueron las preguntas que le realizaron y cuáles fueron sus declaraciones.

¿Christian Domínguez inició terapia psicológica tras el ‘ampay’?

“Desde el día 1, 2, lo primero que hice para que me ayudaran fue ir a un psicólogo porque tengo un problema y necesito que lo identifique”

“Recién soy consciente que necesito llevar terapia”

¿Christian Domínguez tiene un patrón de comportamiento de infidelidad?

“Definitivamente debo tener tener un rollo estúpido que me hace hacer algo en 2, 3 minutos”

¿Christian Domínguez aceptó haber sido infiel más veces?

“Yo me he equivocado más de 2 veces”

“Desde que yo recibo un mensaje o si quieren llamarlo coqueteo, ya estoy equivocándome”

¿Christian Domínguez aún ama a Pamela Franco?