Milena Zárate en ‘El valor de la verdad’ | Últimas noticias
Cuando, dónde y a qué hora ver a Milena Zárate en 'El valor de la verdad'
La esperada aparición de Milena Zárate se transmitirá este domingo 31 de agosto a las 10:00 p.m. a través de la señal de Panamericana Televisión. Quienes no puedan seguirlo en directo por televisión también tendrán la opción de verlo en el canal oficial del programa en YouTube, donde estará disponible de manera íntegra.
El episodio promete mantener en vilo a los televidentes, pues las primeras imágenes del avance muestran a la cantante colombiana recordando fuertes discusiones con Greissy y refiriéndose a su cercanía con el exboxeador Jonathan Maicelo, relación que en su momento generó gran controversia.
Tras la polémica participación de Greissy Ortega, ahora es el turno de su hermana Milena Zárate, quien ocupará el sillón rojo para contar su versión sobre los conflictos familiares, así como pasajes de su vida sentimental que, según adelantó la producción, serán revelados sin reservas.
La cantante colombiana Milena Zárate se presentará este domingo 31 de agosto en ‘El valor de la verdad’, el programa que conduce el periodista Beto Ortiz y que se transmite todos los domingos a las 10 p.m. por Panamericana TV.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
La cantante colombiana Milena Zárate se presentará este domingo 31 de agosto en ‘El valor de la verdad’, el programa que conduce el periodista Beto Ortiz y que se transmite todos los domingos a las 10 p.m. por Panamericana TV.