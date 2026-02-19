“Frieren: Beyond Journey’s End” Temporada 2, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado

Crunchyroll estrena en exclusiva para todo Latinoamérica el capítulo 6 de la Temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”, uno de los posibles nominados a Mejor anime del año. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos todo.

Hora de estreno del capítulo 6 de la Temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”

El capítulo 6 de la Temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrena este viernes 20 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 9:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 m.

Argentina: 12:00 m.

Perú: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Paraguay: 12:00 m.

Uruguay: 12:00 m.

España: 5:00 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”

Vía Crunchyroll

La temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End” se puede ver oficialmente a través de Crunchyroll, plataforma que inició el simulcast mundial (excepto en Asia) el pasado 16 de enero de 2026.Los nuevos episodios de esta esperada continuación, producida nuevamente por el estudio Madhouse, se estrenan de forma semanal cada viernes; además, el servicio ofrece tanto la versión subtitulada como el doblaje al español conforme avanza la temporada.

Cómo ver la Temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”

Entra en Crunchyroll: Accede al sitio web oficial o abre la aplicación en tu dispositivo (móvil, consola o Smart TV). Inicia sesión o regístrate: Usa tu cuenta existente o crea una nueva. Para ver los episodios el mismo día del estreno (simulcast), necesitarás una suscripción Premium. Busca la serie: Escribe “Frieren” en el buscador y selecciona el título oficial. Selecciona la Temporada 2: En el menú desplegable de temporadas, asegúrate de elegir la que indica “Temporada 2” o los episodios a partir del número 29. Configura el idioma: Elige entre japonés con subtítulos (disponible al instante) o el doblaje al español (que suele publicarse con algunas semanas de diferencia). Añade a “Mi Lista”: Marca la serie como favorita para recibir notificaciones de los nuevos episodios cada viernes.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”

Ficha técnica