El cantautor peruano Gianmarco protagonizó una escena inesperada en Estados Unidos durante un paseo cotidiano. Un encuentro fortuito con un influencer, quien desconocía la identidad del ganador del Grammy, desató una ola de comentarios en diversas plataformas digitales.

La situación puso a prueba la sencillez del artista, quien tuvo que identificarse ante el creador de contenido para validar su oficio. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE EL FORTUITO ENCUENTRO DONDE EL INFLUENCER EXTRANJERO NO LOGRÓ RECONOCER AL MÚSICO PERUANO?

Durante una caminata por territorio estadounidense con Juliana Molina, su pareja, el cantautor Gianmarco se cruzó con ‘Vinsvision’. Este influencer es popular por realizar entrevistas rápidas a peatones.

El creador de contenido se detuvo para alabar la vestimenta del peruano, exclamando: “Esa es una sudadera genial”. Intrigado por el diseño de la prenda, que llevaba el logotipo del estudio del artista, el entrevistador decidió profundizar en su vida.

La charla se tornó peculiar cuando ‘Vinsvision’ preguntó: “¿A qué te dedicas tú?”. Con serenidad, el intérprete respondió: “Yo soy músico”. Ante la incredulidad del joven, quien sacó su teléfono para corroborar la información, Gianmarco mantuvo la calma y le proporcionó su identidad en inglés: “Soy Gianmarco”, sugiriéndole que lo buscara en Instagram. Al notar la enorme cantidad de seguidores y su estatus de celebridad, el influencer cambió su actitud, lo siguió y se despidió con respeto.

Este intercambio se volvió tendencia debido a la naturalidad con la que el artista manejó el hecho de no ser reconocido, demostrando paciencia ante la cámara desconocida del creador de contenido extranjero en plena vía pública, según recoge el diario La República.

¿QUÉ OPINARON LOS USUARIOS EN REDES SOCIALES TRAS LA VIRALIZACIÓN DE ESTE INCÓMODO MOMENTO?

La reacción en plataformas digitales fue inmediata, especialmente entre el público peruano que defendió el legado del artista con frases como: “Hermano es el músico legendario de mi país” y “Es un cantante y compositor famosísimo Peruano !! Y muy amigos de los Estefan”. Otros usuarios lo calificaron simplemente como “Un grande”.

Sin embargo, también hubo críticas de quienes compararon esta actitud cordial con sus interacciones habituales en Perú. Ante el revuelo, el propio Gianmarco intervino en la publicación con un mensaje conciliador: “Paz, amor y gracia”, buscando cerrar la controversia.

Gianmarco. | Foto: @gianmarcooficial

¿QUIÉN ES GIANMARCO?

Nacido en Lima en 1970, Gianmarco Zignago es un referente indiscutible de la balada y el pop latino. Hijo de los reconocidos artistas Regina Alcóver y Joe Danova, ha ganado tres premios Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cantautor en los años 2005, 2011 y 2012. Su talento es vasto, habiendo compuesto éxitos para figuras como Marc Anthony, Gloria Estefan y Alejandro Fernández. Además de su legado, es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Su trayectoria lo consolida como una figura icónica y respetada en la industria.