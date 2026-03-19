Alejandra Baigorria pasó del sarcasmo a la vulnerabilidad total en menos de 24 horas tras la difusión de imágenes comprometedoras de su esposo, Said Palao, en territorio argentino. Lo que inició como una respuesta desafiante frente a las cámaras de “Amor y Fuego”, donde incluso ironizó con el material gráfico de la prensa, se transformó rápidamente en un pedido de respeto y espacio ante una crisis familiar que parece haber sobrepasado su fortaleza inicial. El escándalo, que estalló tras verse al deportista rodeado de mujeres en un yate y recibiendo masajes en una piscina, ha puesto en jaque la estabilidad de una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. A continuación, te contamos qué dijo la empresaria.

¿CUÁL FUE EL COMENTARIO CON DOBLE SENTIDO QUE LANZÓ LA EMPRESARIA?

Inicialmente, la dueña de un imperio textil en Gamarra enfrentó los cuestionamientos de los reporteros con una actitud de aparente invencibilidad. Al ser consultada sobre las grabaciones de su pareja en un yate y los adelantos de la prensa, ella optó por la ironía en lugar de la confrontación. Con una sonrisa que desconcertó a los espectadores, Baigorria lanzó un reto directo a los medios: “Lleven más imágenes y les cuento”.

Esta frase, cargada de sarcasmo, sugería que nada de lo que se mostrara podría sorprenderla o afectarla, despidiéndose incluso con un cortés “Besitos, gracias” antes de retirarse en su vehículo, según recoge el diario La República.

¿CÓMO CAMBIÓ SU DISCURSO TRAS LA DIFUSIÓN COMPLETA DEL AMPAY?

La postura de “hierro” se desmoronó por completo al día siguiente, cuando Alejandra utilizó sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores mediante un video. En esta ocasión, la firmeza desapareció para dar paso a una mujer afectada que reconoció: “No la estoy pasando bien, es verdad”.

La empresaria enfatizó que su dolor radica en que no se trata de una relación superficial, sino de un proyecto de vida sólido, afirmando que tiene “una familia constituida”.

Entre lágrimas, confesó que la presión de los medios la lastima y que aún no tiene claridad sobre el destino de su matrimonio: “Todavía yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los involucrados se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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