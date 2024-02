Angie Jibaja se ha visto envuelta en un nuevo escándalo en las calles de Lima, el cual la llevó a ser detenida por un grupo de policías y trasladada a la comisaría de Surquillo, según reveló el programa “Magaly TV La Firme”. A continuación, te contamos qué sucedió con la modelo peruana.

¿QUÉ OCURRIÓ CON ANGIE JIBAJA?

Según el programa de Magaly Medina, a las primeras horas de la mañana del pasado martes 20 de febrero, la popular “Chica de los Tatuajes” acudió a la casa de Víctor Zamora, el sujeto a quien acusó por querer abusar de ella. Las cámaras de seguridad del lugar captaron a Jibaja con un polo negro y una blusa a rayas amarrada a su cabeza.

De acuerdo con Zamora, la modelo había llegado hasta su departamento para pedirle perdón y solicitarle que le abra la puerta para que puedan hablar. Además, mencionó que Angie no estaba sola.

“Angie vino ayer por la mañana, como a las 7. Yo estaba durmiendo, estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona”, mencionó Zamora.

Posteriormente, a las 10 de la mañana del mismo día, Angie Jibaja fue captada en Surquillo con un grupo de hombres de dudosa reputación. En esta misma situación, Jibaja fue vista con un encendedor en la mano y con un misterioso paquete en la otra. Luego se le ve retirándose del lugar con el hombre que sería el mismo que le acompañó a la casa de Zamora.

Fue con el mencionado acompañante con quien llegó en la noche a un hotel en Surquillo, lugar donde serían retirados por la Policía debido a una llamada que realizaron los encargados del establecimiento. Ambos fueron llevados a la comisaría de Surquillo mientras el hombre se resistía a la autoridad y la modelo solicitaba molesta que la dejen de grabar.

¿POR QUÉ ANGIE JIBAJA TERMINÓ DETENIDA EN LA COMISARÍA DE SURQUILLO?

De acuerdo al encargado del hotel, se llamó a la Policía porque la pareja había solicitado un cuarto por un corto tiempo, y debido a que no se retiraron a la hora acordada, se vieron obligados a llamar a los agentes policiales.

“Ingresaron 10:30 de la noche y tenían que haber salido 2:30 de la mañana, nada más. Por 4 horas (alquilaron)”, indicó el encargado. “Le han tocado la puerta toda la noche y no han querido salir”, agregó.

Por otro lado, el programa de la popular “Urraca” compartió el parte policial de Angie Jibaja, que revela que una mujer llamó a los oficiales para que apoyen a una mujer que estaba siendo agredida físicamente. La mujer en cuestión se trataría de la propia Jibaja, quien explicó a la Policía que estaba “jugando de manos con su pareja y bromeando, que las personas se encontraban exagerando las cosas”, según recoge el diario Trome.

Sin embargo, la modelo brindó otra declaración a las cámaras que le grababan cuando fue detenida, aludiendo al hecho de que no salió a la hora acordada del cuarto que rentaron. “No salimos a la hora, me quedé dormida y nada más. A la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso”, manifestó.

¿QUIÉN ERA EL ACOMPAÑANTE DE ANGIE JIBAJA?

El sujeto que fue detenido junto a Angie Jibaja se llama André Giannotti Benavides. Este hombre de 34 años tiene varias denuncias por desobediencia contra la autoridad y hurto. Incluso tiene una denuncia por amenaza de parte de la madre de su hijo.