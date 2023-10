Luis Guadalupe, más conocido como ‘Cuto’, es uno de aquellos futbolistas que supo ingresar de gran manera en el mundo de la farándula peruana. Esto debido a que, por medio de YouTube, se ha encargado de entrevistar a diversos personajes que forman parte de este ámbito, además de tener breves apariciones en programas de concurso. Y, en las últimas horas, el exjugador de Universitario ha dado que hablar tras asegurar que su amistad con Juan Manuel Vargas finalizó. El malestar del exdefensor fue generado por unos comentarios que dio el ‘Loco’ en una entrevista en “Hoy es sábado con Andrés”, programa que se emite por Panamericana Televisión.

Por qué el ‘Cuto’ Guadalupe puso “fin” a su amistad con Juan Manuel Vargas

A través de la columna que escribe en Trome, ‘Cuto’ contó cómo se dio este conflicto con Vargas. “Hoy no es el mejor día para mí, mejor dicho, el fin de semana no ha sido el mejor. El sábado pasado acudí al programa Porque Hoy es Sábado con Andrés al que también habían sido invitados Waldir Sáenz, Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez y Juan Manuel Vargas. Sinceramente, fui con la mejor predisposición con la que siempre voy a cada programa que me invitan y, finalmente, actúo como soy en la vida. Sin embargo, lo vivido en Panamericana Televisión fue una situación bastante incómoda que no la imaginé y no fue por el programa en sí, sino por la forma como se portó Juan Manuel”, empezó así Guadalupe.

Luego, el exIndependiente de Avelleneda hizo hincapié en negar lo dicho por Vargas, quien había asegurado que comió gato junto a ‘Cuto’. “También quiero desmentir categóricamente que jamás le he invitado a comer gato como señala Vargas, es más nunca hemos ido a Chincha en más de 20 años que lo conozco. Solo una persona que no está en sus cabales puede decir una mentira tan grosera, imaginar o querer hacerse el gracioso en tiempos tan sensibles”.

¿Qué más dijo Luis ‘Cuto’ Guadalupe?

Por último, ‘Gua gua’, indignado con lo sucedido, aseguró que su amistad con Vargas ya no existe. “Ante esta situación, mi amistad con Juan Vargas llegó hasta acá, no va más. Lo repito, doy por concluida esta etapa. El acto del sábado fue la cereza a un comportamiento repetitivo que prefiero no ahondar. Y espero que asuma su responsabilidad y pida disculpas públicas por las mentiras que dijo el sábado, ofendiendo a los animalitos. Sinceramente, ojalá que Juan Vargas recapacite, por el bien de su familia. Por mi lado, doy gracias a Dios, por darme la tranquilidad y afrontar el momento de la mejor manera, por darme ese equilibrio y saber manejar la situación. Lo que hoy los especialistas llaman inteligencia emocional, eso me lo da Dios”.

Luis Guadalupe: quién es

Luis Guadalupe fue futbolista profesional y tuvo un gran paso por Universitario de Deportes. En el cuadro crema formó parte del tricampeonato (1998-1999 y 2000) tras salir campeón nacional en 1998 y 2000, y es considerado uno de los jugadores más queridos por el hincha merengue debido al carácter con el que defendía a la ‘U’ dentro del campo de juego. Además, también es un confeso fanático del equipo de Ate.

‘Cuto’ también jugó en el extranjero. En 1999, tras una gran campaña con Universitario, fue fichado por Independiente de Avellaneda, uno de los clubes argentinos más laureados y considerado el ‘Rey de Copas’. Sin embargo, sus actuaciones no fueron las mejores, por lo que su estadía fue bastante corta en Argentina.

El exdefensor central también es recordado con mucho cariño de parte de los hinchas de Juan Aurich. Con el ‘Ciclón del Norte’, Guadalupe fue campeón nacional en el año 2011, ganándole la final nada menos que a Alianza Lima.

