A solo días de haber inaugurado con gran expectativa su nueva plataforma digital, +QTV Network, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar que se alejará por un breve periodo del espacio que lidera. El anuncio se dio en plena transmisión en vivo de su programa ‘Sin +Q Decir’ y no pasó desapercibido por el tono relajado, pero contundente, con el que comunicó su decisión.

La noticia se conoce en medio del revuelo que ha generado el debut de su plataforma, marcado no solo por la expectativa del estreno, sino también por inusuales variaciones en su audiencia durante la primera emisión. Descubre por qué María Pía Copello se ausentará, qué dijo al despedirse y qué ocurrió con las cifras de su estreno en YouTube.

¿POR QUÉ MARÍA PÍA COPELLO SE ALEJARÁ TEMPORALMENTE DE SU PROGRAMA?

La exconductora de televisión anunció que se alejará de los micrófonos de su canal de streaming por un corto periodo debido a un compromiso personal fuera del país. Aunque no brindó fechas específicas de partida y retorno, Copello tomó la noticia con humor, delegando la responsabilidad de la conducción al resto de su equipo y lanzando una advertencia jocosa tanto a sus colegas como a los espectadores: “Tengo un viaje que realizar. Por lo tanto... será una bonita oportunidad para que ustedes puedan estar al aire. ¡Solitos! No me extrañen y no me llamen. ¡No! Nada”, sentenció entre risas.

¿CÓMO REACCIONARON SUS COMPAÑEROS ANTE LA PARTIDA DE LA CONDUCTORA?

La salida momentánea de la figura principal fue recibida con entusiasmo por Israel Dreyfus, Flavia López, Daniela Darcourt, Diego Rivera y Dafonseka, los otros integrantes del programa ‘Sin +Q Decir’, quienes ven esta etapa como un reto para demostrar su química frente a las cámaras.

El creador de contenido Dafonseka fue uno de los más animados ante el reto de liderar el espacio sin la tutela de María Pía. Las bromas y comentarios reflejaron el clima de confianza y camaradería que busca proyectar el nuevo formato de streaming.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LAS CIFRAS DE AUDIENCIA DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE MARÍA PÍA COPELLO?

El estreno del canal, ocurrido el lunes 2 de febrero, experimentó una fluctuación de usuarios que ha despertado suspicacias en el entorno digital. El programa arrancó con una base sólida de hasta 7,000 personas conectadas, cifra que escaló a las 14,000 mientras Samahara Lobatón estaba en el set. No obstante, el contador de YouTube se disparó de forma inexplicable hasta los 61,000 concurrentes sin una razón de contenido que lo justificara, para luego desplomarse abruptamente hasta estabilizarse nuevamente en 6,000.

Conductores del programa digital 'Sin +Q Decir'. | Foto: +QTV Network (YouTube)

¿CON QUÉ PROGRAMAS COMPITE EL PROGRAMA ‘SIN +Q DECIR’ EN YOUTUBE?

La transmisión de “Sin +Q Decir”, que se desarrolla a las 10:50 desde el último lunes, se da en un escenario digital altamente competitivo. En su mismo horario, el programa se enfrenta a otros espacios de streaming ya posicionados, entre ellos:

“La Manada”, transmitido de lunes a viernes a las 11:00 a.m. por SatélitePlus.

“Nadie se salva”, de La Roro Network, que va de 10:00 a 11:45 a.m.

“Mostritos y Pirañas”, programa de GV Play que se emite de 10:00 a 11:30 a.m.

