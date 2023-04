Uno de los pasatiempos favoritos de los peruanos es ir al cine porque así pueden desconectarse por unos momentos de las responsabilidades laborales, académicas o del hogar.

En este sentido, los cinéfilos deben saber que se acerca la Fiesta del Cine, un festival dónde se venderán entradas a 6 soles por unos cuantos días. A continuación, te contamos todo sobre este evento y qué películas podrás disfrutar.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO LA FIESTA DEL CINE?

Desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de abril, los peruanos podrán disfrutar de los mejores largometrajes del momento en las cadenas de cines Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.

Durante este festival, las entradas para funciones 2D costarán 6 soles, mientras que las películas en 3D se podrán ver a mitad de precio.

Puedes empezar a comprar tus entradas desde el viernes 21 de abril en todas las plataformas oficiales de las cadenas de cine que participarán. La adquisición de los boletos será de manera online o presencial.

¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CADA CADENA DE CINE?

Si bien la mayoría de cadenas de cine no tienen restricciones especiales, hay algunas que sí. Tal es el caso de Cinemark, que señaló lo siguiente:“Promoción válida los días 24, 25 y 26 de abril 2023 (Fiesta del cine). Para compras online, la cadena Cinemark tendrá un recargo online de S/ 0.50 por entrada y S/ 0.50 por transacción que incluya productos de confitería. Aplica para todas las películas en cartelera”.

Asimismo, Cinemark agregó: “Válido en canal presencial (boleterías) y online (web y app). Aplica para formatos 2D y salas 2DXD. Formato 3D a mitad de precio. Los precios varían por día y por cine. No aplica para preventas fuera de los días de la Fiesta del Cine. No aplica con otros descuentos y/o promociones. No aplica para contenido alternativo”.

¿QUÉ PELÍCULAS ESTÁN EN CARTELERA?

Renfield, Asistente de Vampiro

Super Mario Bros: La Película

Los tres mosqueteros : D’Artagnan

Soltera, Casada, Viuda, Divorciada

Air Jordan

Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones

Coldplay Live At River Plate

Demoníaca

El castillo ambulante

Empieza el baile

Evil Dead: el despertar

Gran tsunami

Haw dejando huellas

Justicia para Alan

La caída del vuelo 461

El Exorcista del Papa

John Wick 4

La Ballena

Maravilloso desastre

Shazam! 2 La Furia de los Dioses

Suzume