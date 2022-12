El cierre de año está relacionado al festejo propio que motiva el recibimiento de nuevos 365 días, y los buenos deseos familiares que provienen de la Navidad. La festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús marca una época donde las reuniones se acentúan, las frases bonitas son enviadas con cariño, y dirigidas para los amigos más cercanos, padres, hermanos, primos, y hasta para la persona más especial de nuestras vidas. Revisa las mejores oraciones y dedicatorias para expresar a través de las redes sociales el 25 de diciembre.

FRASES NAVIDEÑAS PARA ENVIAR POR REDES SOCIALES

Las reuniones familiares son muy habituales entre la Nochebuena, la celebración de la Navidad, y durante el mes que nos recuerda la natividad de Jesús.

Sin embargo, los componentes de una familia pueden resultar extensos, y muchos no llegan a juntarse para disfrutar de la cena, cantar villancicos, orar y en algunos casos bailar “Aires de Navidad” de Willie Colón y Héctor Lavoe.

A veces la distancia entristece, pero con el envío de bonitas frases y/o dedicatorias, el momento nostálgico que trae la Navidad se vuelve más llevadero, y a la vez fortalece los lazos consanguíneos con tus seres queridos.

Por ejemplo, algunas de las frases típicas que contienen magia e ilusión son las que desean ¡Feliz Navidad! escuetamente o tal vez acompañado de un “Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar”.

Toma nota de los mejores enunciados para festejar la Navidad, enviar a amistades y familiares, y saludar la llegada del día cristiano más importante de fin de año:

- Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

- La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año se pase volando.

- Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre ¡nuestra amistad!

- ¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado.

- Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse, recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor.

- Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!

MIRA TAMBIÉN: 5 formas de mantener la conexión con tus seres queridos en estas fiestas

CANCIONES NAVIDEÑAS PARA ESCUCHAR Y BAILAR ESTE 25 DE DICIEMBRE

Así como las frases expresan buenos deseos hacia el ser querido que se encuentra en otro espacio, también las canciones revitalizan, y alegran la reunión a pesar de la lejanía de nuestros familiares.

En esta Navidad, no solo los populares villancicos forman parte de la Nochebuena, sino que artistas míticos y consagrados ponen su cuota de salsa, pop, vals criollo, en cada estrofa que realza el nacimiento del hijo de Dios.

Repasemos algunos de los temas musicales navideños entonados por intérpretes como Mariah Carey, Luis Miguel, entre otras afamadas personalidades:

- JOSÉ FELICIANO CON SU “FELIZ NAVIDAD”

- MARIAH CAREY CON “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU”

- LUIS MIGUEL CON SU “SANTA CLAUS LLEGÓ A LA CIUDAD”

- EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO CON “EL ARBOLITO”

- WILLIE COLÓN Y HÉCTOR LAVOE CON SU “AIRES DE NAVIDAD”

- YURI CON “CAMPANA SOBRE CAMPANA”