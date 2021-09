Gianluca Lapadula ha tenido su mejor partido en Italia desde que inició la temporada 2020-2021. El delantero de la selección peruana anotó un hat-trick en el duelo de su equipo, Benevento, ante el Cittadella por la Segunda División italiana (Serie B).

Luego del encuentro, el atacante nacional reconoció que no se sentía muy motivado de estar en esta categoría, pero ha encontrado la forma de pasar la página y seguir para adelante.

“Admito que no fue fácil para mí quedarme en la Serie B, pero tengo mis motivaciones. Estoy contento con los tres goles y se los dedico a mi esposa e hijas porque me dieron un gran impulso”, confesó Gianluca, quien buscaba seguir en otro equipo de la Serie A.

Por otro lado, sobre su hat-trick, Lapadula aseguró que muy importante que los hinchas del Benevento hayan tenido la posibilidad de ir a la cancha, pues eso lo motivó a jugar dar el 100%.

“De hecho, siento que el público marcó la diferencia. Nunca antes había tenido el placer de jugar con los aficionados del Benevento en las gradas en el estadio y quiero agradecerles. Encendieron la mecha de mi actuación, fueron muy importantes en ella”, agradeció Lapadula.

¿Qué dijo sobre la selección peruana?

Lapadula también habló de su paso por la selección peruana, donde ha conseguido ganarse el titularato por encima de Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la Blanquirroja.

“Desde el primer día, Perú me recibió como hijo y como hermano. Desde mi parte, solo hay palabras de agradecimiento para toda la gente del país por eso. ¿La máscara? Me rompí la nariz en Sudamérica por tercera vez, pero no quiero operarme, así que tendré que usarla un poco más”, finalizó.

