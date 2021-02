Una serie de comentarios polémicos en redes sociales acabaron con el papel de Gina Carano en “The Mandalorian”. Nunca más interpretará a Cara Dune en ninguna producción futura de Lucasfilm para Disney+. Tras haber sido separada del equipo, la actriz fue dio su primera entrevista a “The Ben Shapiro Show”, un espacio dirigido por un abogado conservador.

“He pasado por mucho. He visto mucho del acoso que está teniendo lugar, y lo he visto antes. No soy la única que ha sido intimidada por esta compañía, y lo sé profundamente. Lo sé de buena mano”, comentó la artista marcial mixta en la entrevista refiriéndose a Lucasfilm.

“Podría contar una historia que haría estallar a la prensa, pero no puedo porque sería vender a un amigo. Todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo”, añadió y no reveló el nombre de su colega a su entrevistador.

Como se recuerda, Carano realizó un aserie de publicaciones que causaronpolémica en redes sociales. La más reciente fue una en la que comparó la persecución contra los responsables de los incidentes violentos en el Capitolio de Estados Unidos con el Holocausto judío.

Este post causó que el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano, en inglés) se hiciera tendencia en Twitter. Según comenta la actriz en la entrevista, fue por este medio que ella se llega a enterar de que sería despedida de la exitosa serie de Disney Plus.

“¿Cómo me enteré? Echando un ojo por internet, me metí en Twitter y de repente vi que era Trending Topic el hashtag ‘Despedir a Gina Carano’”, contó. “Siento que Disney o LucasFilm, quien sea, ha ido a por mi cabeza. Hace unas semanas, Lucasfilm le pidió a un creativo que borrase mi personaje y pusiese uno diferente en su lugar. Él lo anuncia orgulloso en Twitter, borra mi personaje y pone otro. Todos los fans de Cara Dune estaban indignados. Decían: ‘¿Por qué no añadisteis el personaje? ¿Por qué tuvisteis que quitarlo? ¿Pasa algo malo? ¿Van a despedir a Gina?’”, añadió Carano.

La actriz cuenta que nunca recibió un correo directamente a ella por parte de algún ejecutivo de Disney, tras haberse tomado la decisión de despedirla. “Me enviaron por accidente un correo electrónico que fue muy esclarecedor, así lo supe. Sabía que estaban prestando atención. Sé que algunas personas me defendieron, pero al final no ganaron”, dijo.

La noticia no la tomó por sorpresa, pero igual fue terrible ya que se trata de un trabajo importante para ella. “Estaba preparada para irme en algún momento porque he visto que esto le pasaba a mucha gente. He visto el gesto en sus caras. He visto el acoso que tiene lugar. Cuando todo esto empieza, te apuntan con una pistola y sabes que es cuestión de tiempo. He visto que le pasaba a mucha gente y yo pensaba: ‘Van por mí”, mencionó y luego dijo que al saberlo se estremeció por completo.

VIDEO RECOMENDADO

The Mandalorian (Temporada 2) - Tráiler Subtitulado ESPAÑOL LATINO