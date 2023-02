Gonzalo Torres, recordado por su papel de “Gonzalete”, ofreció recientemente una exclusiva entrevista donde habló sobre el contenido que ofrecían en “Pataclaun” y se refirió también al programa de internet, “Hablando Huevadas”.

Tal y como recoge La Zona de sus declaraciones, el actor recordó su corto paso por la pantalla chica en la comedia y en ese mismo contexto, habló sobre el tipo de comedia que ofrecen actualmente Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

¿LA FÓRMULA DE “PATACLAUN” FUNCIONARÍA EN LA ACTUALIDAD?

El actor explicó que el humor que usaban en el programa no podría replicarse en estos tiempos porque la mentalidad del público en general ha cambiado. Lo que antes podía verse con normalidad, ahora podría ser “cancelado”.

“Hay cosas de Pataclaun en la televisión que yo no repetiría o las haría de otra forma. Porque había esta crítica a los machistas, donde le pegan a Wendy. De pronto esa no era la forma y en este contexto actual no sería aceptable. El fondo estaba bien, pero la forma no era correcta”, aseguró.

Gonzalo también admitió que si bien no repetiría las mismas bromas que ellos usaban, el humor siempre ha dependido de cada persona y hay una variedad sin fin en la que podemos tomarla.

¿QUÉ DIJO GONZALO TORRES SOBRE “HABLANDO HUEVADAS”?

En ese sentido, el actor también fue cuestionado acerca del tipo de humor que manejan los conductores de “Hablando Huevadas”, tocando específicamente la controversia que causaron al hacer bromas sobre el Mundial de Futsal Down.

“Hay humor actual que no está de acuerdo con el tiempo. No quisiera hacer un cargamontón con ellos, pero me parece que hay cosas para revisar”, dijo Torres, pero de igual forma recalcó que ambos tienen talento: “Son personas talentosas que podrían estar haciendo mucho más de lo que hacen y siendo más inteligentes”.