Yeri Cruz Valera, conocida popularmente como Yeri Mua es una influencer mexicana de origen veracruzano que se hizo conocida en redes sociales por sus videos de maquillaje que comparte en distintas plataformas como Facebook y TikTok.

La joven de 20 años nació el 17 de diciembre de 2002 y es conocida por muchas personas como la ‘Bratz jarocha’, debido al parecido que tiene con las muñecas especialistas en moda.

Abandona redes sociales

La influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar que abandonará las redes sociales luego que fuera acusada de serle infiel a su novio, el también influencer Aaron Mercury, luego que aparecieran unas imágenes en las que aparecía sentada en las piernas de otro joven.

La joven de 20 años, indicó que desde hace un tiempo se encuentra soltera por lo que se encuentra bastante afectada con los comentarios que viene recibiendo.

“Siento que mi mundo está frágil, cambiante. Me he sentido muy mal estos días, pero hoy siento que ya no puedo y no es por el hate de las redes sino porque ya no puedo seguir con esto, sentir que me desechan, es mucho para mí”, afirmó en una transmisión en vivo.

Tras ello, los perfiles de Instagram, Twitter y TikTok de Rei Mua fueron dados de baja.

Molesta con su ex

La joven no pudo contener las lágrimas al expresar sus sentimientos y arremetió contra Aaron Mercury al cual acusó de dejarla mal parada en redes sociales solo para que él quede como el “héroe”.

“Aaron sabe que las cosas no son como él las contó, no era mi novio. Me molesta porque dijo cosas que nada que ver; él tenía que quedar como el héroe. Nunca bajaste la cámara mientras me ayudabas, siempre hubo cámaras. Entiendo que quisieras ser el héroe de Yeri Mua. Jamás dejaste de grabar durante todo el tiempo que estuviste ahí, siempre hubo cámaras, pero no necesitaba un héroe, fui yo la que salí de ahí”, expresó.

“Él mismo decía ‘no somos novios’. No le debía nada a nadie, era soltera. Llegó en el momento más vulnerable de mi vida, era obvio que no estaba lista para estar en una relación; intenté no ser tóxica, traté de ser la mejor versión. Él me dejó de hablar durante dos días, desapareció de mi vida. No ando con nadie, no he reemplazado a nadie, estoy soltera”, finalizó.