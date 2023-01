La reconocida influencer española y blogger de moda, Maria Pombo, acaba de anunciar la dulce espera de su segundo hijo, a tan solo dos años de haber traído al mundo a su primogénito. Tras una serie de especulaciones, la también estrella de Youtube finalmente hizo público su embarazo a través de un emotivo video en Instagram.

La influencer Maria Pombo revela su embarazo con un video en Instagram

La más pequeña de las conocidas hermanas Pombo decidió compartir el dulce momento en el que comunica a su esposo, Pablo Castellano, que serán padres de un nuevo bebé. El la grabación casera se ve como el travieso Martín, primer hijo de ambos, se acerca a su papá con un test de embarazo positivo que este descubre sentado en su cama. Desde ese momento, las muestras de cariño y felicitaciones no han parado en el perfil de Instagram de la cotizada influencer.

Con gran ilusión, compartieron la noticia a través del siguiente mensaje: “Bebé número dos en el horno”. Es así que tres años después de darse el ‘sí, quiero’ en una memorable boda transmitida en vivo por medios de España, la felicidad se completará para la pareja de empresarios con la llegada de su segundo bebé.

“Puede que tenga algo que contaros”, anunciaba sumamente emocionada Maria Pombo tan solo minutos antes de revelar que “¡el amor se multiplica!”.

Maria Pombo confirma que está esperando su segundo hijo

Los rumores acerca de un nuevo embarazo de la influencer comenzaron con la entrevista brindada en el ‘late show’ español, “La Resistencia”. Durante su charla con el presentador David Broncano, este le pidió que mostrara la galería de su celular, en el que había 34.100 fotos y 8.373 vídeos. Entre todas las imágenes, algunas no pasaron desapercibidas. Un test de embarazo, un selfie en el espejo enseñando su barriga y otra con cara de sorpresa tapándose la boca fueron las instantáneas que llamaron la atención.

Foto: Movistar+

Los comentarios al respecto no se hacían esperar, aunque en ese momento tanto María como su entorno guardaron silencio: “Aunque sé que muchos ya lo sabíais...”, ha manifestado ahora en relación a aquel momento.

¿Quién es María Pombo?

La figura de Instagram acumula 2 millones y medio de seguidores en esta red social y es considerada como la influencer más poderosa de España. A su faceta de personaje público se suma su carrera como empresaria de éxito, modelo e imagen de numerosas marcas de diferentes sectores. Pombo también es amante de la moda y su carrera como diseñadora lo comprueba.

Cabe resaltar que María Pombo saltó a la fama como blogger de moda allá por el 2015. Con la llegada de Instagram, su carrera como creadora de contenidos se disparó hasta posicionarse como la máxima figura de la industria en su país. Y gran parte del secreto de su éxito es la relación con sus seguidores, quienes la han visto crecer, enamorarse, casarse y convertirse en madre.

Foto: Mercedes Fashion Week Madrid

Entre sus negocios propios (y con su marido, Pablo Castellano) están las marcas Name the Brand, Tipi Tent y Tipi Tent Kids, y el festival de música Suave Fest.

No todo es color de rosa para la reconocida española. A través de su perfil oficial de Instagram, la joven de 28 años confirmó en 2020 que padece de esclerosis múltiple: “Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño”.