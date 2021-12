Los fanáticos de la música en México están felices luego del anuncio de Festival Pulso GNP en sus redes sociales. En su tercera edición, revelaron una gran sorpresa.

El grupo Gorillaz estará presente en esta tercera edición que será en Querétaro. “Nuestro pulso se vuelve a sincronizar”, dice el post en redes donde se revela la participación de la banda virtual.

Gorillaz en México: ¿cuándo se presenta?

La banda inglesa, muy conocida en todo el mundo, se presentará el próximo 7 de mayo del 2022. Esto llamó la atención de los fanáticos, ya que se pensaba que nunca volverían al país.

La última vez que deleitaron a la fanaticada mexicana fue el 2018, cuando dieron un concierto en la Ciudad de México como cierre de su gira The now now.

En el Festival Pulso GNP también estarán presentes Carla Morrison, Enjambre y Ximena Sariñana, entre otros artistas. El 7 y 8 de diciembre es la preventa Citibanamex.

Aquí la lista completa de artistas:

Carla Morrison.

Afro Brothers.

Airbag.

Akil Ammar.

Banda Machos.

Batalla de Campeones.

Bratty.

Carlos Sadness.

Cold War Kids.

Cuca.

Daniela Spalla.

Enjambre.

Kill Aniston.

Kinky.

Gorillaz.

La Garfield.

Hot Chip.

Marco Mares.

Monsieur Periné.

No te va a gustar.

Natanael Cano.

Pet Friendly.

Rubytates.

The Dears.

The Neighborhood.

Tino el Pingüino.

Vetusta Morla.

Ximena Sariñana.

