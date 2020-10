Apple lanzó este martes en su ‘keynote’ una nueva línea de teléfonos, los iPhone 12. La compañía de Cupertino presentó cuatro ambiciosos modelos y sorprendió al mundo anunciando que desde ahora sus teléfonos ya no incluirán sus tradicionales audífonos y cargador en la caja del iPhone. Una vez más la empresa liderada por Tim Cook rompe con las tradiciones del legado de Steve Jobs.

Durante el evento, la vicepresidenta de Apple, Lisa Jackson, anunció que la caja de los nuevos iPhone será más delgada, debido a la ausencia del cargador y los audífonos. Con ello la compañía de la manzana se proyecta a reducir más de 2 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año.

Jackson comentó que en la actualidad hay más de 2 mil millones de adaptadores de corriente en todo el mundo y que seguir incluyéndolos en la caja del iPhone sería un desperdicio. Además, Apple está apostando por cargar sus dispositivos de manera inalámbrica.

Respecto a la ausencia de los audífonos, Apple señaló que sus clientes podrán comprar AirPods de cualquier generación o en todo caso usar auriculares o EarPods que cuenten con un cable y puerto lightining (o un adaptador).

“En toda la familia de iPhone estamos eliminando el adaptador de corriente y los EarPods que a menudo no se usan, pero incluyen el cable USB-C a Lightning de carga rápida que la mayoría de la gente necesita”, detalló Apple en su sitio web.

El motivo central de esta decisión, según los argumentos de Jackson, es contribuir con el medio ambiente. Esto ayudará a evitar la extracción de materiales preciosos para la fabricación de estos gadgets, que en todo caso pueden ser adquiridos por separado.

Al reducir el tamaño de las cajas de los iPhone, Apple señala que podrán transportar un 70 más de unidades en un solo cargamento. Con ello también reducirán su huella de carbono al disminuir el número de envíos que realizarán para su comercialización.

Reducir más de 2 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año, es “un ahorro de emisiones que equivale a retirar anualmente 450.000 coches de la circulación”, según detalla la empresa en su web. Con esto, Apple busca cumplir el compromiso de tener “un impacto climático neto cero en todo el negocio” de cara al año 2030. Para explicarlo a mayor profundidad han destinado un espacio en su sitio web.

¿Cuánto cuestan el cargador y los audífonos?

Cuando adquieras tu iPhone 12, deberás calcular también el valor del cargador y los audífonos que ya no son parte de la caja del teléfono. Especialmente, si no has sido usuario de Apple antes de adquirir el dispositivo y por lo tanto no cuentas con cargadores o auriculares compatibles te verás obligado a hacer esta compra.

Cargador : tanto la versión con USB como el de USB-C tiene un valor de US$19.

: tanto la versión con USB como el de USB-C tiene un valor de US$19. Audífonos: los audífonos originales de Apple cuestan US$19.

Eso quiere decir que como mínimo la compra será de unos US$38, lo cual supera los 120 soles. Sin embargo podría incrementarse si prefieres comprar un par de AirPods o tener el cargador inalámbrico de Apple, los cuales son gadgets con valores mucho más elevados.

