Dele Alli es un futbolista de nacionalidad inglesa que posee demasiado talento y en sus inicios fue una joven promesa del ‘deporte rey’. Sin embargo, muchos críticos y especialistas del balompié no se logran explicar el por qué no logró explotar su talento y alcanzó el mejor nivel en su carrera.

En su paso por Tottenham Hotspur fue una de las perlas del club, pero su progreso se estancó. Everton confió en su capacidad, pero el jugador no respondió y fue cedido al Besiktas de Turquía, equipo en el que tampoco tuvo un paso positivo. Dele se lesionó en abril y fue obligado a regresar a los ‘toffees’.

Las respuestas sobre por qué no logró un buen nivel y se mantuvo podrían encontrarse en las últimas declaraciones que el actual volante de Everton se atrevió a revelar. Durante una entrevista con Gary Neville para el canal de YouTube de “The Overlap”, el mediocampista contó sucesos que vivió durante su infancia y los problemas que tuvo que afrontar a su corta edad, los cuales le generaron traumas en su vida.

¿Qué traumas sufrió Dele Alli durante su infancia?

El futbolista inglés confesó que cuando era niño fue abusado sexualmente por un amigo de su madre. “A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”, confesó Dele.

Asimismo, reveló que comenzó a fumar con tan solo 7 años y además fue obligado a traficar drogas cuando tenía 8 años. “Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas”, comentó.

Aunque suene impactante, eso no fue todo. Cuando tenía 11 años un sujeto lo intentó matar cuando lo colgó de un puente solo por placer, según recoge Marca.

Afortunadamente, su vida dio un giro total cuando fue adoptado a los 12 años. “Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, le dijo a Gary Neville.

¿Qué problemas atraviesa Dele Alli actualmente?

Luego de abandonar Turquía, el jugador bebía y tomaba pastillas para dormir. Sin embargo, el deportista se dio cuenta que no iba por buen camino y comenzó a buscar ayuda profesional en un centro de rehabilitación.

“Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, comentó el futbolista.

¿Dele Alli estuvo a punto de retirarse del fútbol?

Dele reveló que estuvo a punto de tomar la dura decisión de retirarse del fútbol con apenas 24 años, cuando los resultados y las circunstancias no lo acompañaban.

“Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo”, contó el jugador de 27 años.

¿Qué situación le devolvió la confianza para continuar su carrera?

Una de las personas dentro del fútbol que también ha significado un gran apoyo en la carrera profesional de Dele Alli fue el entrenador Mauricio Pochettino. Tras conocer los problemas que atraviesa el inglés, el director técnico expresó lo siguiente:

“Espero tener tiempo para llamarlo y ver cómo está. Dele es un gran tipo. Quiero hablar con él para saber lo que está pasando. Todavía es joven así que quizás su mentalidad puede cambiar. Seguro que volverá”, manifestaba el entrenador del Chelsea.

Por su parte, Dele Alli expresó buenas palabras del argentino ante Gary Neville. “Pochettino fue el mejor entrenador y no podría haber pedido un entrenador mejor en ese momento. No era como una relación entre un futbolista y un entrenador. Era más profundo que eso, sentí. Era tan comprensivo con las decisiones que estaba tomando y me estaba guiando, como que se preocupaba por mí como persona antes del fútbol”, asegura el futbolista.

A continuación, la entrevista completa de Dele Alli: