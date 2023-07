Real Madrid confirmó el fichaje oficial del jugador turco Arda Güler como nuevo refuerzo para la temporada 2023-24. El cuadro blanco le ganó la carrera a clubes como Borussia Dortmund, Milan, Ajax y Barcelona, quienes querían contar con el habilidoso volante, pero fue el equipo ‘merengue’ quien terminó por convencer al jugador, puesto que prometió en cumplir sus condiciones.

El futbolista y su familia habían tomado la decisión de emprender una nueva aventura lejos de Turquía, pero ponían dos condiciones imprescindibles a los equipos interesados: no quedarse en Fenerbahce una temporada más como cedido y formar parte de la primera plantilla del club que le fichara.

Inicialmente, tanto Real Madrid como Barcelona valoraron tenerlo como cedido como usualmente sucede con otras contrataciones de jóvenes promesas, para que logren continuidad y se adapten a la liga de un nuevo país. Sin embargo, con el objetivo de conseguir los servicios del futbolista, el club merengue aceptó sus requerimientos. “Como he dicho antes, aquí me han asegurado que voy a jugar y se acabó. Salir cedido no está en mis planes”, expresó Arda Güler en la conferencia de su presentación. Con esta respuesta cerró toda especulación sobre donde jugaría la próxima temporada, además de que será integrante de la primera plantilla de Real Madrid.

Un personaje clave en el fichaje del atacante zurdo de 18 años fue Carlo Ancelotti. El actual entrenador del club fue consultado si había la posiblidad de contar con el jugador en la plantilla. Luego de ver vídeos del talento del turco, el director técnico dio su aprobación y se atrevió a llamar él mismo al futbolista.

De acuerdo con Marca, Ancelotti le expresó a Güler en la llamada donde le gustaría que jugase: más cerca del área rival que del centro del campo, donde la competencia es mayor. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que Güler pelearía el puesto con Brahim Díaz, el futbolista español procedente del AC Milan.

¿Quién es Arda Güler, el nuevo fichaje de Real Madrid?

Nació el 26 de febrero de 2005 en Altindag, una localidad de Ankara, capital de Turquía. En sus inicios en el fútbol jugó en el Gençlerbirligi, equipo que representa a su ciudad natal, donde conformó la plantilla desde 2014 al 2019.

Tiempo después participó del fútbol formativo del Fenerbahce y por su rendimiento se convirtió rápidamente en futbolista profesional tras firmar un contrato de dos años y medio. Desde entonces ha disputado 51 encuentros con los Canarios Amarillos, donde marcó nueve goles y brindó diez asistencias. Ahora llega al Real Madrid tras proclamarse en la pasada temporada campeón de la Copa de Turquía con el Fenerbahçe y ser elegido MVP de la final.

A pesar de su corta edad, ya puede presumir de jugar con la selección mayor de Turquía, en el cual fue convocado seis veces. Arda participó en cuatro partidos ante República Checa, Croacia, Letonia y Gales. Fue ante esta última selección, donde marcó su primer gol a los 80 minutos, para darle la victoria a los turcos por 2-0. Debido a este tanto, Güler se convirtió en el futbolista más joven de la historia en marcar con la selección turca, con tan solo 18 años y 114 días.

¿Cómo juega el flamante refuerzo de Real Madrid?

El futbolista turco juega por las bandas o de mediapunta. Es destacado por su pierna izquierda con la cual desequilibra y rompe líneas defensivas. Es muy talentoso por su técnica y gran dominio de balón.

A pesar de su corta edad, ya tiene una capacidad goleadora por sus potentes disparos que amenazan con superar a los porteros adversarios. El jugador se destaca por habilitar a sus compañeros a la hora de asistir, además de tener otras facetas dentro del campo de juego.

¿Cuál es su valor actual en el mercado?

Según Be Soccer Pro, Arda tiene una valoración de 16 millones de euros en el mercado. Actualmente, por ese monto económico se encuentra en el puesto cuatro en la categoría de jugadores de 18 años. Solo es superado por Gavi (83,7 millones) y Vitor Roque (37,1 millones) de Barcelona, y Youssuofa Moukoko (24,8 millones). Real Madrid y Fenerbahce llegaron a un acuerdo por el jugador que firmó por las próximas seis temporadas por 20 millones de euros.