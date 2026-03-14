¡Desde 68 metros! Golazo de Arda Guler para el 4-1 del Real Madrid vs Elche, por LaLiga | VIDEO

Real Madrid consiguió una goleada por 4-1 sobre Elche con una gran actuación colectivo del equipo por la fecha 28 de LaLiga. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el golazo de 68 metros que protagonizó Arda Guler. A los 89′, el atacante merengue tomó la pelota desde su propio campo y sacó un remate larguísimo que se colgó por encima del arquero rival y selló la goleada de su equipo en el Santiago Bernabéu. Ese tanto fue celebrado con entusiamos por los hinchas y pasó a la historia como uno de los goles más impresionantes.

Real Madrid consiguió una goleada por 4-1 sobre Elche con una gran actuación colectivo del equipo por la fecha 28 de LaLiga. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el golazo de 68 metros que protagonizó Arda Guler. A los 89′, el atacante merengue tomó la pelota desde su propio campo y sacó un remate larguísimo que se colgó por encima del arquero rival y selló la goleada de su equipo en el Santiago Bernabéu. Ese tanto fue celebrado con entusiamos por los hinchas y pasó a la historia como uno de los goles más impresionantes. ¡¡¡PERO POR FAVOR!!! ¿DESDE DÓNDE LE PEGÓ??? Golazo histórico de Arda Guler para superar a Dituro y marcar el 4-1 de Real Madrid contra Elche en el Bernabéu por la fecha 28 de #LaLiga. pic.twitter.com/N8lq9KyV5O — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru