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¡Desde 68 metros! Golazo de Arda Guler para el 4-1 del Real Madrid vs Elche, por LaLiga | VIDEO
¡Desde 68 metros! Golazo de Arda Guler para el 4-1 del Real Madrid vs Elche, por LaLiga | VIDEO
Por Redacción EC

Real Madrid consiguió una goleada por 4-1 sobre Elche con una gran actuación colectivo del equipo por la fecha 28 de LaLiga. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el golazo de 68 metros que protagonizó Arda Guler. A los 89′, el atacante merengue tomó la pelota desde su propio campo y sacó un remate larguísimo que se colgó por encima del arquero rival y selló la goleada de su equipo en el Santiago Bernabéu. Ese tanto fue celebrado con entusiamos por los hinchas y pasó a la historia como uno de los goles más impresionantes.

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