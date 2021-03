‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ ha dejado satisfecho a todos sus fans. Desde el último jueves 18 de marzo, la película ya se encuentra disponible y no ha hecho más que arrancar elogios, tanto de los seguidores como de los críticos. El aclamado director ha reunido de manera exitosa a los superhéroes más famosos del universo de DC Comics .

Y, para felicidad de los fanáticos, se ha confirmado que habrá una versión en blanco y negro del film. Además, que este tendrá unas ligeras diferencias en cuanto a su contenido, lo que ha provocado la curiosidad de más de uno. A continuación, te contamos los detalles.

¿Qué más tendrá ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ en su versión en ‘blanco y negro’?

Según la información obtenida por Sensacine, dicha versión en blanco y negro se llamará ‘Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray’. A través de un clip en el que aparece Bruce Wayne (Ben Affleck) y Alfred (Jeremy Irons) se hizo oficial la llegada de esta versión a HBO Max. Como se puede apreciar, la relación de aspecto casi cuadrada de la imagen (4:3) se mantendrá.

“Es mi versión favorita de la película. Entiendo que la gente quiera verla en color y eso es genial, realmente quiero que la disfruten en color. Pero para mí, la versión definitiva es la versión IMAX en blanco y negro de la película”, señaló Snyder al ser entrevistado por IGN.









¿Qué otros cambios tendrá la versión en ‘blanco y negro’ de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’?

Asimismo, Snyder señaló que, en esta nueva versión, podremos observar al Joker diciendo “vivimos en una sociedad”, una frase esperada por los fans. “Lo que estaba tratando de hacer fue un segundo final para la versión en blanco y negro de la película; la escena de Jared Leto que incluye esa línea. Cuando Batman da el discurso de Harley Quinn, dice ‘Vivimos en una sociedad’ y yo sólo pensé, lo de la sociedad es genial y tal vez algún día todos lo veremos”.

Además, Zack agregó: “Pero también me gustó mucho el Joker roto, engañado, vulnerable que ves en la película. Así que es una compensación de no tener al Joker vulnerable, obtienes la línea... lo cual es genial, y me gusta”.

Por último, sobre el futuro de este nuevo universo creado por él, Snyder aseguró que habrá una presentación del hijo entre Superman y Lois Lane, y que el comisionado Gordon tendrá menos participación hasta el punto de desaparecer de la historia.

