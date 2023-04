El pasado 29 de abril, el español Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más joven de la historia del primer equipo del FC Barcelona en disputar un partido de la LaLiga.

El canterano se estrenó con 15 años, 9 meses y 16 días en el Spotify Camp Nou en el encuentro entre el Barcelona y Real Betis, el cual terminó 4-0 a favor del conjunto azulgrana.

Yamal, que juega como delantero, entró en el minuto 83 portando la camiseta 41 y en sustitución de Gavi, cuando el resultado ya estaba sentenciado ante un rival que estaba con 9 jugadores.

Cabe destacar que la primera convocatoria de Lamine Yamal para el primer equipo del Barcelona fue para el cruce liguero contra el Atlético de Madrid el pasado 22 de abril. Sin embargo, no tuvo minutos y se quedó en el banquillo. De igual manera ocurrió para el posterior partido contra el Rayo Vallecano.

A pesar de no haber jugado, el entrenador del Barza, Xavi Hernández, siguió recurriendo a él para un gran número de entrenamientos, convencido de que estaba preparado para disputar sus primeros minutos en primera división, y finalmente ocurrió en el partido contra el Real Betis.

¿CÓMO JUEGA LAMINE YAMAL?

Nacido el 13 de julio de 2007 en Mataró, España, de padre marroquí y madre ecuatoguineana, Lamine Yamal Nasraqui Ebana es considerado como la gran joya de las divisiones inferiores del conjunto culé. Incluso ya jugó para la Selección Sub-16 de España.

Este atacante tiene de gol, regate, pase, habilidad en el uno contra uno, agilidad, rapidez en carrera, fuerte físicamente y muestra dotes de liderazgo, además de que tiene un gran desparpajo y desenvoltura.

De acuerdo con Marca, Yamal actualmente está en negociaciones con el Barza para ampliar su vínculo. El jugador ha deslumbrado tanto a Xavi por sus habilidades futbolísticas como por su personalidad, que no dudó en hacerlo debutar con el primer equipo.

“En julio tendrá 16 años. Tiene personalidad, talento innato, último pase, es fuerte... puede marcar una etapa importante en el club. He hablado con él. No tiene miedo. Está agradecido, feliz. Las nuevas generaciones no tienen miedo, tienen desparpajo. Ha hecho entrenamientos maravillosos”, comentó Xavi.

“Es especial. Ha podido marcar, ha asistido, tiene desparpajo... Ha demostrado lo que es. No tiene miedo. Ha hecho unos últimos pases muy buenos. Creo que tiene mucho potencial y puede ser importante. ¿Parecido a Messi o a Ansu Fati? Sí. Tiene ese talento innato en tres cuartos de campo que es tan difícil de encontrar. No parece que tenga 15 años. Es más maduro. Le veo entrenar y le veo preparado, por eso le he puesto. Es un futbolista que puede ser diferencial y hoy se ha mostrado. Ha jugado 10 minutos, pero los ha jugado bien. Es un futbolista que puede marcar una etapa en el club y en el equipo”, señaló el director técnico.

LOS FUTBOLISTAS MÁS JÓVENES EN DEBUTAR CON BARCELONA EN LALIGA

Antes de que Lamile Yamal se convierta en el futbolista más joven en debutar en LaLiga con el Barcelona, el récord lo tenía Vicenç Martínez, un futbolista de la década de los 40, que debutó con 16 años, 9 meses y 5 días.

La lista de jugadores más jóvenes en debutar en LaLiga con la camiseta azulgrana está conformada de la siguiente manera:

Lamile Yamal | 15 años, 9 meses y 16 días Vicenç Martínez | 16 años, 9 meses y 5 días Ansu Fati | 16 años, 9 meses y 25 días Bojan Krkic | 17 años Pablo Páez “Gavi” | 17 años y 24 días

Por otro lado, hubo otros jugadores culés que tuvieron minutos a más corta edad, pero lo hicieron en otras competiciones. Tal es el caso de Martínez Sagi, que disputó el Campeonato de Catalunya con 14 años, 6 meses y 15 días.

Aunque el récord de Lamile Yamal es sorprendente, no supera la marca de futbolista más precoz en debutar en LaLiga. Este registro le pertenece a Luka Romero, que debutó en el torneo con el Mallorca a la edad de 15 años y 219 días.