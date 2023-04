Emiliano Martínez, conocido popularmente como “Dibu”, emigró al Reino Unido cuando tenía apenas 16 años para sumarse a las categorías inferiores del Arsenal, y fue en aquel lugar donde aprendió a hablar perfectamente el inglés, y todo gracias a una sugerencia del entrenador de aquel entonces, Arsène Wenger.

“Cuando entré al vestuario del Arsenal, alguno de los muchachos me decía ‘Hi, Em’. No tenía idea de qué significaba. Yo pensé que solamente se decía ‘Hello’ para saludar. Mi inglés era muy malo”, empieza contando el propio Dibu.

“Ahí fue cuando Arsène (Wenger) me dijo que tenía que aprender el idioma. Puso un premio en mi contrato si rendía un examen en la Universidad de Cambridge. Si aprobaba el examen, cobraba 25 mil dólares. Le dije a la profesora ‘por favor, necesito pasar esta prueba’. Así que estudié durante años y aprobé, por eso hablo bien y lo fui mejorando con los años”, reveló el arquero del Aston Villa.

¿POR QUÉ EMIGRÓ TAN JOVEN AL REINO UNIDO?

En una entrevista para el programa “Behind The Game”, Dibu Martínez contó que su familia atravesaba por una difícil situación económica, por lo que se tomó la decisión de viajar a Inglaterra para unirse a las filas del Arsenal.

Inicialmente no estaba decidido y quería quedarse en Argentina para seguir atajando para Independiente, su equipo de aquel entonces. Sin embargo, ver a su padre llorando fue lo que le hizo cambiar de opinión.

“Yo no quería irme a Inglaterra a mis 16 años. Vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas. Entonces me focalicé en que tenía que pelear por mi familia, por eso la primera casa fue para ellos, el primer auto fue para ellos”, recoge TN de las declaraciones del guardameta de la Selección de Argentina.

MIRA AQUÍ: Georgina Rodríguez y el contundente mensaje sobre rumores de separación de Cristiano Ronaldo

¿CÓMO LLEGÓ DIBU MARTÍNEZ AL ARSENAL?

En las tribunas de los Sudamericanos y Mundiales juveniles, además de tener hinchas o dirigentes de fútbol, también están representantes y ojeadores de clubes.

En este sentido, un grupo de emisarios del club londinense puso sus ojos sobre el jugador de Independiente y vieron que a sus 16 años mostraba potencial para ser un arquero estrella.

“Yo era muy fanático de Independiente, quería llegar a ser el arquero titular, pero un día me llamaron Julio Comparada (presidente) y mi representante Gustavo Goñi. Pensé que me iban a aumentar el sueldo por cómo atajé en el Sudamericano. Pero no, me dijeron que me querían vender al Arsenal. Fue una cosa de locos”, explicó Dibu en una charla con TyC Sports.