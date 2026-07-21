Con once atajadas en la final, el ‘Dibu’ fue el mejor de la Albiceleste en la final del Mundial 2026, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota ante España. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Con once atajadas en la final, el ‘Dibu’ fue el mejor de la Albiceleste en la final del Mundial 2026, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota ante España. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

Tras la derrota en la final del Mundial contra España, el guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez abrió este martes la puerta a una posible retirada de la selección en una publicación en Instagram en la que se pregunta si es momento de “dar un paso al costado”.

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