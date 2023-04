A pesar del merecido descando que BTS está tomando con el propósito de cumplir su servicio militar y a su vez, alejarse de los reflectores, las giras, promociones y más; esta banda surcoreana de K-pop sigue llamando la atención del mundo.

Es así, que Suga de BTS continúa conquistando a la industria musical, esta vez lo hizo con el lanzamiento de ‘D-DAY’, su nuevo disco solista. De la mano con ello, el rapero y productor también ha estrenado un documental sobre el proceso creativo del álbum. Gracia al estreno de ambos materiales se pudo conocer había detrás de la letra de Amygdala y qué inspiró al cantante a componer esta “desgarradora” canción como la califica ARMY.

Suga de BTS estrena el MV oficial de ‘Amygdala’ de Agust D

Min Yoongi estrenó el MV oficial de ‘Amygdala’ este 24 de abril tras el lanzamiento de D-DAY, el pasado viernes 21 de abril. Con este álbum, suga de BTS se convierte en el quinto integrante de la agrupación en lanzar al mercado un álbum solista.

la temática y el trasfondo de ‘Amygdala’ junto al vídeo oficial causaron tal impacto en su fandom que ARMY calificó al track como desgarrador y doloroso.

¿Por qué ARMY califica Amygdala como desgarradora?

Como muchos artistas, el idol emplea la música para plasmar sus sentimientos y emociones. Es así que en el proceso de creación de ‘Amygdala’, Agust D narra algunos momentos difíciles e inéditos de su vida.

Todo apunta a que mientras Suga realizaba giras y promocionaba el nuevo material de BTS, recibió pésimas noticias como el diagnóstico de cáncer de páncreas de su papá, la operación al corazón de su madre y otros detalles que nos brinda en la letra de Amygdala, según señala:

“el sonido del reloj del corazón de mi madre, la noticia de mi accidente que no te pude contar... la noticia del cáncer de hígado de mi padre recibida durante el trabajo...”

El rapero narra su experiencia a través de esta época oscura para él. Lo que terminó de sorprender a ARMY fue que nadie supo que atravesaba por esta mala época, ya que; durante todo ese tiempo dio lo mejor en su trabajo y continuó como si nada ante el público.

La composición y creación de Amygdala de Agust D

Según lo señalado en ‘Road to D-DAY’, el documental sobre el proceso creativo del álbum D-DAY, el rapero y productor Min Yoongi compuso esta canción mientras rodaba In the Soop con sus compañeros de Bangtan.

MV oficial de ‘Amygdala’ de Agust D

Amygdala contiene temas delicados por ello, te hacemos la precaución necesaria antes de verlo. Asimismo, la dirección de arte del vídeo musical fue halagada por muchos fanáticos. Mira aquí el MV oficial de Amygdala, lo nuevo de Agust D:

Road to D-Day: ¿Dónde ver el documental de Agust D?

Este especial tiene una duración de casi hora y media, allí el cantante surcoreano Min Yoongi o Agust D revela más detalles sobre la producción de D-DAY, su primer álbum como solista.

El documental dirigido por Park Junsoo llegó a streaming de Disney Plus, este viernes 21 de abril para el deleite de ARMY. En caso no tengas una suscripción al servicio streaming, puedes ver el especial por WeVerse. Para ello deberás, adquirir el material digital a través de un pago.

Avance de ‘Road to D-DAY’