España se puso rápidamente en ventaja ante Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Nations League. Apenas a los 2′, Lamine Yamal apareció para capitalizar un error defensivo de Marc Guéhi y colocar el 1-0 en Wembley. La jugada fue rápida y representaba peligro para los ingleses; sin embargo, el zaguero quiso retroceder con balón y no vio a la estrella española, quien le quitó la pelota y quedó mano a mano con el arquero. Yamal no perdonó y definió al segundo palo para estrenar el marcador. Así, la ‘Roja’ da un golpe de autoridad y se pone en ventaja en el partido.

España se puso rápidamente en ventaja ante Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Nations League. Apenas a los 2′, Lamine Yamal apareció para capitalizar un error defensivo de Marc Guéhi y colocar el 1-0 en Wembley. La jugada fue rápida y representaba peligro para los ingleses; sin embargo, el zaguero quiso retroceder con balón y no vio a la estrella española, quien le quitó la pelota y quedó mano a mano con el arquero. Yamal no perdonó y definió al segundo palo para estrenar el marcador. Así, la ‘Roja’ da un golpe de autoridad y se pone en ventaja en el partido. ¡LAMINE ESAS NO LAS PERDONA! ¡TREMENDO ERROR DE GUEHI Y GOL DE YAMAL ANTE INGLATERRA POR LA NATIONS LEAGUE!



📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3PjnHbDSva — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru