España se puso rápidamente en ventaja ante Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Nations League. Apenas a los 2′, Lamine Yamal apareció para capitalizar un error defensivo de Marc Guéhi y colocar el 1-0 en Wembley. La jugada fue rápida y representaba peligro para los ingleses; sin embargo, el zaguero quiso retroceder con balón y no vio a la estrella española, quien le quitó la pelota y quedó mano a mano con el arquero. Yamal no perdonó y definió al segundo palo para estrenar el marcador. Así, la ‘Roja’ da un golpe de autoridad y se pone en ventaja en el partido.
España se puso rápidamente en ventaja ante Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Nations League. Apenas a los 2′, Lamine Yamal apareció para capitalizar un error defensivo de Marc Guéhi y colocar el 1-0 en Wembley. La jugada fue rápida y representaba peligro para los ingleses; sin embargo, el zaguero quiso retroceder con balón y no vio a la estrella española, quien le quitó la pelota y quedó mano a mano con el arquero. Yamal no perdonó y definió al segundo palo para estrenar el marcador. Así, la ‘Roja’ da un golpe de autoridad y se pone en ventaja en el partido.
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