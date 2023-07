Si eres uno de las jugadores que se pregunta si las barras de carga de los videojuegos son reales, un tema que para muchos era una incógnita, finalmente podemos contarte el secreto peor guardado de la industria, pues recientemente se ha revelado información posiblemente oficial.

En muchas ocasiones, mientras algunos jugadores esperaban a que se ejecute un juego en una consola, disfrutaban de un minijuego o una miniescena para hacer amena la espera. Sin embargo, también existían títulos donde se veía una barra horizontal en el tiempo de espera, y los usuarios veían como llegaba de 0 a 100 para seguir jugando.

Ahora, luego de conocer la información que compartiremos a continuación, muchas personas sentirán que vivieron engañadas durante varios años.

¿Las barras de carga de los videojuegos son reales?

En las redes sociales se difundió la información de que muchas barras de carga de los videojuegos son simplemente ilustraciones estéticas y se colocaban como una manera de satisfacción psicológica para los jugadores, según recoge MeriStation.

Esta información se dio a conocer gracias a una publicación de Twitter con tono humorístico, que finalmente dejó de ser un chiste cuando varios desarrolladores de videojuegos independientes hablaron sobre el tema en base a sus experiencias laborales, cuando se encargaban de programar estas barras.

“Nunca he trabajado en un juego que no tuviese una barra falsa de cargar, las de verdad producen ansiedad”, publicó Raúl Rubio, programador del estudio Tequila Works (Sexy Brutale). Por otro lado, el antiguo desarrollador de la desaparecida Vlambeer (Nuclear Throne), Rami Ismail, manifestó lo siguiente: “Creo que nunca he programado una barra de carga totalmente cierta”.

¿Por qué programan barras de carga falsa en los videojuegos?

Aunque la pregunta podría esperar una respuesta compleja, esta es más sencilla de lo que muchos se pueden imaginar. Cada jugador necesita de una barra carga, pero nadie se imagina que se pueda rellenar de manera continua. Las barras y pantallas de carga con el tiempo han quedado obsoletas, esto debido a la llegada de videojuegos digitales y las SSD, pero varias veces los desarrolladores quieren agregar una transición suave a los juegos, y la mejor forma de realizarlo es ocultar este recurso por medio de una pantalla de carga, por más innecesario que parezca, como lo menciona Vladimir Bogdanic, desarrollador del estudio croata Under the Stairs (Eyes in the Dark).

A pesar que la gran mayoría de desarrolladores han elegido ser sinceros con esta información y revelar lo que muchos usuarios se preguntan, por otra parte existen algunos que todavía se mantienen firmes a mantener en secreto el significado de los tiempos de carga. Uno de ellos es Mike Daily (Lemmings, Grand Theft Auto). “Nunca he falsificado una. De hecho, he intentado hacer que siempre sean lo más realistas posibles. Probablemente porque siempre he odiado las de windows”, expresó Daily.