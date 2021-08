La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la Ley Dominga, una norma que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud.

¿Qué es la Ley Dominga y en qué consiste?

Esta ley busca que se acompañe en los centros de salud a los padres de familia que sufren una pérdida gestacional o muerte perinatal.

Por eso, en la norma se habla de el deber de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo en los casos ya mencionados. Esto va para padres, gestantes y personas significativas.

Ahora, el Ministerio de Salud de Chile tiene un plazo de seis meses para dictar los mecanismos que deberán realizar los establecimientos de salud para hacer valer este nuevo derecho de los ciudadanos.

Además, se ha establecido que, en caso de la muerte de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a diez días consecutivos de permiso pagado.

La Ley Dominga se llama así porque es el nombre de la hija de Aracelly Brito, cuyo caso fue muy sonado en Chile.

“Vamos a tener la posibilidad de despedir a nuestros hijos como corresponde, que los van a llamar por sus nombres, que van a tener un distintivo en las salas de los hospitales y en las clínicas, donde se anticipe que ahí hay una pareja en duelo, donde no se cometan errores y no se nos digan palabras que no queremos escuchar”, dijo la madre de Dominga, quien falleció en avanzado estado de gestación.

