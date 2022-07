Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los chilenos, a propósito del primer pago del Bono Invierno 2022 de Chile para millones de ciudadanos del país que se encuentran en situación de vulnerabilidad este 5 de agosto, es cuál es el link del Instituto de Previsión Social (IPS) para información de este subsidio de 120 mil pesos. En esta nota te lo contamos.

Es importante recordar que este subsidio está destinado para la población vulnerable de ese país y forma parte de otros beneficios que viene ofreciendo Chile, que hace algunos meses ha celebrado elecciones y tiene como presidente a Gabriel Boric, un político que para muchos simboliza un radical cambio en la dirección del Gobierno.

A continuación, respondemos cuál es el link del Instituto de Previsión Social (IPS) para información del Bono Invierno de Chile de 120 mil pesos, además de otros detalles importante sobre este subsidio.

CUÁL ES EL LINK DEL IPS PARA INFORMACIÓN DEL BONO INVIERNO DE CHILE

El primer pago del Bono Invierno de Chile es este 5 de agosto, según declaró la ministra de Trabajo de ese país. Es por ello que millones de chilenos se encuentran al tanto de este subsidio. La información recogida del portal de Chile Atiende, indica que el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitará un sitio web y un Call Center de consulta que se informará en los próximos días.

Este link es el siguiente enlace: https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/inicio.html

Cabe resaltar que este enlace del Instituto de Previsión Social (IPS) para información del Bono Invierno de Chile de 120 mil pesos aún se encuentra inhabilitado.

QUIÉNES COBRARÁN ESTE 5 DE AGOSTO EL BONO INVIERNO DE CHILE

Según información recogida por diversos medios chilenos, el primer pago del Bono Invierno de Chile llegará a más de 7,5 millones de personas a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y su red Chile Atiende, donde se pondrá revisar si la información completada por los postulantes a este beneficio social es correcta.

Puntualmente, quienes recibirán este primer pago del Bono Invierno de Chile, el 5 de agosto, serán:

Causantes del Subsidio Familiar y de Asignación Familiar y Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares al 31 de diciembre de 2021 y que recibieron el beneficio por ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido.

Personas beneficiarias del Bono de Invierno al 31 de mayo del 2022.

Personas beneficiarias del Aporte Previsional Solidario de Invalidez y Pensión Básica Solidaria de Invalidez al 30 de junio de 2022 y que perciban el aporte en el mes de julio de 2022.

Personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad (ley N° 20.255, art 35) al 30 de junio de 2022 y que recibieron el aporte en julio de 2022.

Familias usuarias del subsistema “Seguridades y Oportunidades” (Ley Nº 20.595), al 1 de agosto de 2022, por sus integrantes, que no hayan sido considerados en los puntos anteriores, y que cumplan con uno estos requisitos: personas con discapacidad acreditada (Ley N° 20.422); personas sujetas de cuidado del Programa de Pago de personas en situación con discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; personas con dependencia moderada o severa (módulo salud del RSH); estudiantes de Educación Especial o con necesidades especiales permanentes de Programas de Integración Escolar de establecimientos reconocidos por el Mineduc; mayores de 60 años y menores de 18 años.

Hogares pertenecientes al 60% más vulnerable en el RSH, por sus integrantes, que no hayan sido considerados en los puntos anteriores, y que cumplan con uno de estos requisitos: que sean integrados por personas con discapacidad acreditada (ley N°20.422); por personas sujetas de cuidado del Programa de Pago de personas con discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, personas con dependencia moderada o severa (módulo salud del RSH); por estudiantes de Educación Especial o con necesidades especiales permanentes de Programas de Integración Escolar de establecimientos reconocidos por el Mineduc; o por personas mayores de 60 años y menores de 18 años.

QUE ES EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.