Hay una buena noticia para Colombia y sus ciudadanos que tengan pensado ir a vivir a España, un país en el que viven cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de América Latina, según datos oficiales del gobierno del viejo continente y que es difícil de calcular con exactitud. Se trata sobre los cambios que ha sufrido la ley migratoria a favor de los cafetaleros en esa nación europea.

¿Cómo cambió la ley migratoria de España para los colombianos? En esta nota te lo explicaremos.

CAMBIOS EN LA LEY MIGRATORIA DE ESPAÑA PARA LOS COLOMBIANOS

Según datos de Diario El Tiempo de Colombia, los ciudadanos de ese país gozarán de algunos beneficios gracias a que la ley migratoria de España ha cambiado respecto a los colombianos.

Por lo general, cuando los colombianos viajan a España, estos no pueden trabajar legalmente porque no tienen permiso de residencia, pero tampoco pueden solicitarlo porque no pueden acreditar una vinculación laboral, lo que supone para muchos de ellos un laberinto burocrático.

“La reforma de la ley de Extranjería que acaba de aprobar el gobierno español y que se estrena a mediados de agosto resuelve algunas de estas disfunciones, por lo que no solo va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en sus lugares de origen, sino que busca nuevas fórmulas para que los que ya viven en España puedan regularizar su situación”, explica El Tiempo de Colombia.

LA LEY MIGRATORIA DE ESPAÑA PARA ESTUDIANTES

Al parecer, uno de los principales beneficiados de la reforma serán los estudiantes extranjeros matriculados en centros españoles. Quienes hasta el momento tenía un visado de estudiante no podían trabajar para costear sus estudios. La nueva normativa les permitirá trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana.

Además de ello, podrán quedarse un año más tras acabar sus estudios, sin necesidad de pedir una ampliación de estancia en España. Si bien la norma beneficia a los estudiantes extranjeros, esta también goza con algunos criterios específicos, lo que la convierte en casi una autorización de trabajo.

LA LEY MIGRATORIA DE ESPAÑA POR ARRAIGO DE FORMACIÓN

Quienes han permanecido en España por un periodo de dos años como mínimo podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo, figura copiada de Alemania que allá se conoce como “duldung”.

En pocas palabras lo que se busca es que quienes se encuentren en situación irregular puedan acceder al mercado de trabajo pasando primero por una formación.

Es importante señalar que en España ya existían dos vías por las que los extranjeros podían regularizar su situación migratoria: el arraigo social y el arraigo laboral.

LA LEY MIGRATORIA DE ESPAÑA POR CONTRATACIÓN EN ORIGEN

Otra de las novedades de los cambios en la ley migratoria de España para los colombianos es que se va a flexibilizar la contratación en los propios países de origen de los trabajadores.

Esto por un lado mejora la contratación para los temporeros, con obligación de volver a sus países después de cada periodo de tiempo. Si se cumple estas condiciones, como premio, los trabajadores podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Además, la reforma quiere mejorar y actualizar la lista de profesiones para los que los empresarios tienen dificultades para encontrar personal y que le permiten contratar a profesionales en origen, cada tres meses.

LA LEY MIGRATORIA DE ESPAÑA POR REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Esta sin lugar a dudas es una de las grandes novedades de la reforma migratoria, ya que supone una mejora en la vida de muchas familias extranjeras en España. Ya que los familiares, al recibir el permiso de residencia, también recibirán una autorización de trabajo por cuenta propia y ajena.

Así mismo, se flexibilizarán los requisitos de reagrupación familiar cuando afecta a menores de edad, personas con discapacidad o quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.