Lionel Messi ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del PSG y los fanáticos ya sueñan con verlo jugar junto a Neymar y Kylian Mbappé . Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el francés quería marcharse al Real Madrid. Ante esto, ha sido el mismo técnico del conjunto parisino, Mauricio Pochettino , quien ha aclarado el tema en conferencia.

“¿Mbappé con nosotros en tres semanas? No tengo nada que decir respecto a lo que ha dicho el presidente. Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo”, indicó el extécnico del Totteham Hotspur de la Premier League.

Asimismo, al preguntarle sobre si aconsejará a Mbappé para que se quede en el cuadro francés, el argentino dijo lo siguiente: “Yo no soy consejero, soy entrenador y quiero tener a los mejores, aquí no hay overbooking de cracks ni de nada. Todos saben que Messi es uno de los mejores, lo decíamos cuando no estaba y ahora”.

Por último, Pochettino resaltó las virtudes de los compañeros de Messi: “Tenemos diferentes jugadores que están entre los mejores, como Kylian, y otros muchos con enorme talento, y nuestro trabajo es que la energía fluya y todos trabajen para competir de la mejor forma. Lo que ha despertado Leo en la gente también ha pasado con sus compañeros de ahora”.

El PSG ya inició su participación en la Ligue 1 de Francia y este 14 de agosto disputará la segunda fecha contra el Estrasburgo en condición de local. Todo el mundo estará pendiente del nuevo equipo de Messi.

Este es un Messi Message promedio.

